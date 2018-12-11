CNN

CNN: Макрон пошёл на уступки, но «желтым жилетам» их недостаточно

Материал представлен в переводе ИноТВ
Волна возмущения французского народа после телеобращения президента страны к согражданам не отступает. Хотя Эммануэль Макрон и заверил, что власть пойдет на ряд уступок, «желтые жилеты» считают эти меры запоздалыми и недостаточными. К протестующим присоединятся лицеисты: они возмущены реформой образования, осложняющей поступление в университеты.

Французов ожидают новые протесты в ближайшее время. Они выйдут на улицы, несмотря на то, что президент Эммануэль Макрон обещает рост минимального размера оплаты труда и отмену повышения отчислений на обязательное социальное страхование пенсионеров. В понедельник он заявил об уступках, пытаясь ослабить давление жестоких антиправительственных протестов последних недель.

Корреспондент CNN Бен Уидман сообщает, что тысяч протестующих, возмущенных значительным увеличением прожиточного минимума во Франции, может быть недостаточно.

БЕН УИДМАН, старший международный корреспондент CNN: Президент Эммануэль Макрон выступал с предварительно записанным обращением к нации в течение 30-ти минут. Он начал с осуждения насилия, проявленного отдельными группами движения «gilets jaunes». Так называемые «жёлтые жилеты» протестуют, начиная с 17-ого ноября.

Макрон пообещал повысить минимальный размер оплаты труда на 100 евро в месяц и отменить запланированное повышение налогов для пенсионеров пожилого возраста. Также он отметил, что предпримет меры для того, чтобы работодатели выплатили работникам рождественские премии. Однако многие люди заявили, что предложения президента были недостаточны и прозвучали слишком поздно. И в предстоящие дни ожидаются новые протесты. Лицеисты объявили, что проведут «чёрный вторник» протестную акцию против реформ в сфере образования, осложняющих процесс поступления в университеты для студентов.

Сегодня во французских лицеях было выявлено 120 случаев нарушения дисциплины. Ученики полностью заблокировали 40 учебных заведений. Ожидается, что в пятницу пройдет забастовка профсоюзов, к которой присоединятся и ученики. А «жёлтые жилеты» заявляют о намерении провести в следующую субботу «пятый акт» протестных акций. Это будет пятая суббота, в которую будут проводиться демонстрации.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
CNN США Северная Америка
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