Le Figaro: больше не лидер Европы — Макрон не оправдал надежд немцев

Всего за полгода имидж Эммануэля Макрона в Германии претерпел серьёзные изменения, пишет Le Figaro. Разочарованию в политике, которого немецкие СМИ прочили в «лидеры Европы», способствовал кризис «жёлтых жилетов» во Франции и неудачные попытки Макрона решить его, отмечает издание. Изменить ситуацию к лучшему способен лишь приход к власти преемницы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, известной своими франкофильскими взглядами, полагает газета.

Германия больше не узнаёт в Эммануэле Макроне лидера, на которого она возлагала столько надежд, пишет Le Figaro. После «краткосрочного перемирия», причиной которому послужила трагедия в Стасбурге, либеральная газета Die Welt в четверг вечером вышла c заголовком «Макрон не понял Францию». Как напоминает Le Figaro, ранее немецкое издание яростно раскритиковало телевизионное выступление Макрона «с осунувшимся лицом и дрожащим голосом» после протестов «жёлтых жилетов» во Франции и предрекло ему судьбу бывшего итальянского премьера Маттео Ренци.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер «из вежливости» отказался комментировать предложенные Макроном меры по выходу из кризиса в стране, в том числе грядущий рост бюджетных расходов. Однако глава Института экономических исследований Клеменц Фюст не стал «деликатничать», высказывая своё мнение на этот счёт: «Поднятие минимального размера оплаты труда не поможет снизить социальную напряжённость во Франции, которая уже настолько велика, что тормозит доступ наиболее уязвимых (слоёв населения — ИноТВ) к рынку труда. От мер, предложенных Макроном, выиграют те, у кого уже есть работа, в то время как у молодёжи и низкоквалифицированных работников будет ещё меньше шансов (на трудоустройство —ИноТВ).

По мнению главного экономиста банка Berenberg Хольгера Шмидинга, реформы Макрона в области рынка труда и образования были шагом в правильном направлении и должны быть продолжены, а увеличение бюджетных расходов не решит проблем страны.

При этом, как отмечает издание, глаза немцев «начали открываться» задолго до последних событий во Франции. За последние шесть месяцев «звезда Эммануэля Макрона померкла». Об этом можно судить по двум обложкам журнала Frankfurter Allgemeine Zeitung — за май и декабрь 2018 года. На первой французский лидер запечатлён со звёздным венцом на голове с подписью: «Лидер Европы». На второй же он предстаёт с забрызганным жёлтой краской лицом и кажется «карикатурой на Марию-Антуанетту»: «Если «жёлтым жилетам» нечем платить за топливо, пусть покупают электромобили!».

По словам политолога Сабин фон Оппельн, о «нелюбви» немцев к Макрону, речь пока не идёт, поскольку большинство в Германии всё ещё воспринимает французского лидера положительно. Однако его проекты реформ встречают всё больший отпор со стороны политических сил Германии. Депутат от партии «Зелёных» Франциска Брантер в минувшую среду обвинила власти в том, что они «бросили на произвол судьбы» французского президента-реформатора, назвав минувший год «потерянным для Европы».

Тем не менее, «проблеск надежды на горизонте» для Макрона всё же мелькает, замечает газета. В Берлине поговаривают о возможности досрочной передачи власти от канцлера Ангелы Меркель к её преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр, известной своими франкофильскими настроениями. Возможно, она будет более восприимчива к планам Макрона, предполагает Le Figaro.