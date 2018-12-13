CBS News: вслед за «жёлтыми жилетами» на улицы Парижа вышли студенты

Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон пошёл на уступки «жёлтым жилетам» и пообещал поднять размер минимальной зарплаты и снизить налоги, к протестам присоединились французские студенты, передаёт CBS News. Как отмечает корреспондент канала, эти манифестации не имеют прямого отношения к «жилетам», так как митингующие требуют, прежде всего, внесения поправок в реформу образования.

Перейдём к новостям из Франции, где, несмотря на обещания снижения налогов, начались новые протесты. Теперь извлечь выгоду из так называемого движения жёлтых жилетов решили студенты. Они начали зажигать файера и блокировать входы в школы, требуя внести поправки в образовательные реформы.

Выступления продолжаются, несмотря на недавнюю речь президента Эммануэля Макрона, который пообещал предпринять серьёзные шаги, чтобы помочь бизнесу, профсоюзам и рабочим. Прошлой ночью он обратился с речью к участникам беспорядков. С последними подробностями из Парижа зарубежный корреспондент CBS News Чарли д’Агата.

ЧАРЛИ Д’АГАТА, зарубежный корреспондент CBS News: Ядро демонстрации в своём большинстве составляют студенты — старшеклассники и учащиеся ВУЗов. Однако на протяжении всего утра мы видели, как к демонстрации, которая идёт уже несколько часов, присоединяется всё больше и больше взрослых.





Этот марш не имеет прямого отношения к вчерашней речи Эммануэля Макрона, это не реакция на неё. Эта демонстрация была запланирована ещё до того, как президент решил выступить с речью. Тем не менее происходящее связано с движением «жёлтых жилетов», к которому обращался президент Макрон. Прошлым вечером он заявил, что собирается увеличить размер минимальной заработной платы и сократить налоги на пенсии для пожилых людей.





Разумеется, студентов это не касается. Они протестуют против реформ образования, особенно на университетском уровне. Они считают, что их голос не был принят во внимание. В течение дня мы слышали, как протестующие скандировали «Долой президента Макрона!». Студенты вышли на улицы, и французы, с которыми мы здесь пообщались, говорят, что они продолжат свою манифестацию. Кроме того, они собираются присоединиться к демонстрации «жёлтых жилетов», которая должна, как обычно, состояться в эту субботу, несмотря на речь Макрона, который попытался полностью или хотя бы частично их успокоить.

Чарли д’Агата, CBS News, Париж.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2018 года.