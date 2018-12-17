Stratfor: «таинственная и непостижимая» Россия вблизи оказалась вполне прогнозируемой

Для стороннего наблюдателя поведение россиян зачастую до сих пор кажется загадочным и непредсказуемым, что усложняет построение любых прогнозов. Но если тщательно изучить национальные интересы России и пообщаться с россиянами поближе, как это сделал корреспондент Stratfor во время своего путешествия по стране, можно найти «важные подсказки» о том, чего стоит ожидать от них в будущем, отмечается в статье.

Ещё в октябре 1939 года Уинстон Черчилль описал Россию так: «Это загадка, упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость». Вторая мировая война тогда только начиналась, и первостепенное значение для многих имел вопрос о намерениях Советского Союза — особенно в свете его отношений с нацистской Германией, напоминает Stratfor. Черчилль также подчеркнул в своей книге, что он не может предсказать действия России, но полагает, что «ключ» к разгадке может заключаться в изучении её национальных интересов. Именно на этом базируются прогнозы, которые составляют аналитики в Stratfor, отмечается в статье: «Мы разрабатываем прогнозы, и наши прогнозы — это геополитическая методология, которая учитывает прежде всего широкие национальные интересы, а не субъективные соображения отдельных лидеров, лиц, принимающих решения, и простых граждан».

Однако это не значит, что обычные люди и их субъективные соображения не имеют никакого значения, поясняет автор. Национальные интересы, обусловленные географией и геополитическими задачами государства, задают рамки, в которых траектория нации определяется на длительный срок. Но в краткосрочной перспективе каждый житель, от политиков до ведущих бизнесменов и обычных рабочих, действительно оказывает влияние на формирование политики и траектории развития своей страны, говорится в статье.

Именно исходя из этих соображений, эксперт Stratfor Юджин Чаусовский после завершения работы над очередным прогнозом на 2019 год лично отправился в Россию. «Я хотел протестировать наш прогноз непосредственно на месте и посмотреть, как он накладывается на точку зрения самих российских граждан. Конечно, Россия — это большое и разнообразное государство, и в такой огромной и сложной стране невозможно составить целостную картину. Но мой визит (он включал в себя остановки на моей родине, в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Казани и некоторых небольших городах на пространстве между ними), а также дискуссии с гражданами, представляющими различные слои общества и профессии, предоставили прекрасную возможность проверить наш прогноз на предмет соответствия реалиям и взглядам на местах», — поясняет автор.

Одним из основных моментов прогноза Stratfor на будущий год стало вероятное усиление «противостояния между Россией и Западом», поскольку Москва, по мнению экспертов, не будет готова пойти на уступки, которых ждут США и Евросоюз, чтобы положить конец санкциям и наращиванию военного потенциала. Нынешняя конфронтация уже охватила практически весь спектр двусторонних отношений: от военной сферы до экономических санкций, кибератак, распространения пропаганды и политического вмешательства, подчёркивается в статье. «Стратегический интерес России по удержанию Украины и остальной части бывшей советской периферии в зоне своего влияния, в отличие от желания Запада лишить Россию этой сферы, обеспечил фон для данного противостояния, которое теперь распространилось от пограничных районов Европы до Сирии и Северной Кореи. В 2019 году это противостояние, скорее всего, только усилится, поскольку договоры о контроле над вооружениями прекратят своё существование, а санкции будут расширены», — прогнозирует Stratfor.

Большинство россиян, с которыми удалось пообщаться журналисту, также полагают, что напряжённость в отношениях между Москвой и Западом сохранится. «Справедливо это или нет, но россияне считают свою страну великой державой, которая заслуживает того, чтобы её голос имел важное значение на мировой арене. Многие граждане считают, что Запад, и особенно Соединённые Штаты, активно пытается ослабить Россию как с точки зрения её роли в мире, так и с позиции внутренней стабильности и сплочённости», — поясняет автор. Чем больше Москва сталкивается с этим давлением, особенно со стороны США, тем больше она усиливает свою позицию и стремится защищать то, что считает своими законными стратегическими интересами, подчёркивается в статье.

По мнению автора, одним из примеров этого можно считать кризис в отношениях с Украиной. «Для многих россиян Москва просто действовала оборонительно, аннексировав Крым и поддерживая пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Для них Украина была просто последним шагом Запада в многолетней кампании по окружению и сдерживанию России, которая ранее включала такие действия, как расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе, а также поддержка США цветных революций на бывшей советской периферии. После того, как Россия вышла из хаоса и нестабильности 1990-х годов, она едва ли могла оставаться в стороне, когда разворачивались эти события, так как не было ясно, как далеко зайдёт Запад в своей очевидной кампании против России», — пишет Stratfor.

Исходя из этих соображений, Россия не собирается идти на уступки перед Западом, даже когда сталкивается со значительным давлением в виде наращивания военной мощи или экономических санкций, поясняет автор. Последующее расширение сферы действия санкций убедило российских политиков в том, что Запад не ослабит своё давление, даже если Москва действительно вдруг решит уступить — поэтому ужесточение ограничительных мер, скорее всего, только будет усиливать сопротивление и ответные меры со стороны России, отмечается в статье.

С другой стороны, российские официальные лица в беседе с журналистом напомнили, что во время первого президентского срока Владимира Путина в начале 2000-х годов Москва предпринимала серьёзные усилия по интеграции с Западом — вплоть до рассмотрения вопроса о вступлении в Европейский Союз и НАТО, пусть и на паритетных началах. Однако этого, как мы знаем, так никогда и не произошло. И когда к концу второго президентского срока Путина Евросоюз и НАТО «расширились» за счёт стран Центральной Европы и Балтии, проигнорировав позицию России, Кремлю стало ясно, что Россия «должна двигаться вперёд в одиночку, даже если это повлечёт за собой прямой конфликт с Западом и его союзниками», пишет Stratfor. В результате это привело к конфликтам в отношениях с Грузией и Украиной, что ещё больше усилило «российское восприятие невозможности равноправного сотрудничества с Западом» и привело Москву к поиску партнёров в других частях мира, включая Ближний Восток, а также страны Азии и Африки, говорится в статье: «Россия имела уникальные возможности для проникновения в Сирию, учитывая её исторические связи с этой страной и стратегическое расположение. В то же время Москва хотела дать понять, что она тоже может быть крупным игроком на Ближнем Востоке, а также на других театрах — таких как Афганистан и Африка — и в военном, и в дипломатическом плане».

Ещё одним аспектом ежегодного прогноза Stratfor по Евразии является «российско-китайское равнение друг на друга». По мнению аналитиков, связи между Россией и Китаем будут продолжать укрепляться, однако любое «устойчивое равнение» на этом направлении в конечном счёте столкнётся с ограничениями, поскольку в Кремле «опасаются» подъёма Китая в качестве влиятельной державы. Россия активно стремится распространить свои связи по всему миру, чтобы уменьшить западную гегемонию и бросить вызов мировому порядку во главе с США, и ключом к этому является Китай, который в контексте конкуренции великих держав также заинтересован в том, чтобы бросить вызов Америке, поясняет Stratfor: «В последние годы между Москвой и Пекином наращивались связи, в то время как общение России с Западом ослабло. Обе страны активизировали сотрудничество в области торговли и военных учений, а также политическую координацию по таким вопросам, как Северная Корея».

Многие россияне в беседе с корреспондентом Stratfor также отмечали, что связи между Москвой и Пекином расширились, особенно в сфере безопасности. Тем не менее многие предполагали, что между Москвой и Пекином «не возникает искреннего альянса», подчёркивает автор: «Испытывая глубокое недоверие к растущему влиянию и намерениям Китая, многие россияне опасаются — обоснованно или нет — что Пекин имеет планы на российские территории на Дальнем Востоке и в Арктике. Мне сказали, что Китай может не оспаривать политическую модель России так, как это делает Запад, но однажды он может бросить вызов её выживанию. Это может быть преувеличением, но этот страх гложет в глубине души многих россиян». Кроме того, некоторые бизнесмены выражали мнение, что реальные плоды приносят менее 10% от всех многомиллиардных сделок, заключённых между странами, в основном, в энергетическом секторе, говорится в статье.

Что касается прогноза Stratfor в отношении «вызовов на внутреннем фронте», то аналитики Stratfor полагают, что Путину придётся столкнуться с определёнными трудностями в экономике и политике, однако в будущем году эти вызовы будут «управляемыми». Эти сложности связаны с негативным влиянием санкций на российскую экономику, а также общественным недовольством мерами правительства в социальной сфере и необходимостью реформировать органы безопасности, поясняет автор. Как ему удалось выяснить из разговоров с россиянами, их взгляды на Путина очень разнятся — причём те, кто выступает против его политики, называют самые разные причины, от «коррупции» до недовольства социальными реформами. «Но независимо от того, поддерживают люди Путина или нет, почти все согласились с тем, что пока президент остаётся у руля, никаких существенных изменений или потрясений в политической системе России не будет», — отмечается в статье.

С макроэкономической точки зрения большинство специалистов в области финансов и бизнеса считают, что у Кремля есть достаточно инструментов для решения связанных с санкциями экономических проблем, поскольку правительство России увеличило свои валютные резервы и фонды благосостояния, а также приняло меры для предотвращения волатильности валюты, отвязав курс рубля от цены на нефть, пишет Stratfor. И хотя в регионах автору приходилось слышать жалобы на рост цен, стагнацию заработной платы и дороговизну зарубежных поездок, однако в целом у него сложилось впечатление, что Россия «не находится на грани серьёзного экономического кризиса». Хотя в долгосрочной перспективе «причин для беспокойства может оказаться больше», учитывая опасения экспертов в отношении «утечки умов», продолжающейся зависимости российской экономики от нефти и природного газа и грозящего стране «демографического спада», говорится в статье.

«Мнения, которые высказывали мне россияне из всех слоёв общества, во многом совпадали с нашими прогнозами. В некоторых отношениях они добавляли свои нюансы в наши мысли на предстоящий год», — заключает автор. По его мнению, даже спустя почти 80 лет после выступления Черчилля, Россия в целом всё ещё может оставаться «таинственной и непостижимой». Но если более тщательно исследовать её национальные интересы, а также прислушиваться к разговорам о перспективах «с близкого расстояния» и более тесно общаться с самими россиянами — это может дать «важные подсказки о том, чего ожидать от этой страны в будущем», подчёркивается в статье.