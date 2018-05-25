CNN: бывший посол США прогнозирует быстрый развал системы Путина после его ухода

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин раскинул «сеть влияния» по всей стране, его политической системе не избежать развала, приводит CNN слова бывшего посла США в России Майкла Макфола. По мнению посла, после ухода Путина со своего поста это произойдёт довольно быстро, а перемены в России будут протекать в «более прозападном и демократическом русле».

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что президент России Владимир Путин «без всяких сомнений» хотел, чтобы Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах 2016 года, сообщает CNN.

«Трамп говорил о вещах, к которым стремился Путин — к изменениям во внешней политике. Он говорил, что снимет санкции, рассмотрит вопрос о признании Крыма, подорвёт НАТО и ничего не говорил о демократии и правах человека. Госсекретарь Клинтон говорила абсолютно обратное», — заявил Макфол.

По мнению бывшего посла, «абсолютно ясно», что Путин предпринимал усилия, чтобы «помочь Трампу и навредить Клинтон». В своё время, напоминает канал, к таким же выводам пришли и американские спецслужбы.

Макфол, который служил послом при президенте Бараке Обаме с января 2012-го по февраль 2014 года, описал в аудиоинтервью на передаче The Axe Files всю изощрённость «разведывательных операций Кремля», однако оговорился, что не уверен, проводила ли их Москва на территории США.

«Они на всех собирают kompromat, — рассказал Макфол. — Всё, что я делал в особняке Второва, фиксировалось: электронные письма, телефонные звонки, передвижения — следят за всем. Они обладают чудовищным потенциалом. Я не знаю, что они из этого вынесли. Собирали ли они kompromat на всех американцев? Да, без всяких сомнений».

Тем не менее Макфол считает, что несмотря на то, что Путин раскинул в стране свою «сеть влияния», его «олигархия» в конечном счёте падёт.

«Я пессимистично смотрю на краткосрочную перспективу, но в долгосрочной перспективе я настроен невероятно оптимистично, — отметил дипломат. — В краткосрочной перспективе путинизм, как политическая система, по моему мнению, весьма сложен. Это не топорная диктатура; она эффективно функционирует, а он раздавил оппозицию».

«Я не вижу сценария, при котором эта система падёт пока Путин находится на своём месте, — признал Макфол. Тем не менее, он отметил, что «харизматичные диктаторы и автократы и их режимы не живут так долго как однопартийные системы.

«Путин определённо принадлежит к их числу. И поэтому я думаю, что после него эта система распадётся довольно быстро», — подчеркнул посол.

«Думаю, что перемены будут, и, мне кажется, что они будут происходить в более прозападном и демократическом русле. Я только не знаю, когда наступит эта долгосрочная перспектива», — подвёл итог Макфол.