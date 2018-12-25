Newsweek: россияне вновь заскучали по СССР — даже те, кто в нём никогда не жил

Опрос «Левада-Центра» показал, что сегодня популярность СССР, как и в конце 90-х, опять бьёт рекорды, пишет журналист Павел Решка. В польском издании Newsweek он отмечает, что и многие молодые люди тоскуют по СССР. Вот это как раз, по его мнению, легко объяснимо — ведь они никогда не жили в реальной стране Советов.

«Результаты исследований поражают — две трети россиян испытывают сожаление по поводу распада страны Советов. По старым временам скучают даже те, кто в Союзе никогда не жили. Почему?», — задаётся вопросом в польском издании Newsweek журналист Павел Решка.

Независимый от властей Аналитический центр Юрия Левады спрашивает россиян про их отношение к СССР с начала 90-х годов. И самый свежий опрос показывает, что симпатия к бывшей империи самая большая за последние 14 лет, рассказывает автор.

Была отмечена также большая поляризация взглядов в обществе. 66% граждан сожалеет о распаде СССР. С другой стороны выступает 25% тех, кто этого сожаления не испытывают.

Респонденты, отвечая на этот вопрос, могли выбрать больше чем один ответ. Чаще всего они говорили о боли по причине распада экономической системы, соединяющей советские республики. Вторая причина — это печаль ввиду утраты принадлежности к большому государству. Польский журналист отмечает, что СССР занимал территорию равную 22,4 млн. квадратных километров — сегодня это 17 млн., и в нём проживало 293 млн. человек — сегодня население России насчитывает всего лишь 146 млн.

Ответ номер три говорит об ухудшении межличностных отношений: отсутствии доверия, ожесточении общественной жизни — после распада империи.

«И еще один интересный факт: целых 60% опрошенных считает, что СССР можно было спасти», — подчёркивает автор.

По Союзу больше скучает провинция, нежели большие города, а также молодые люди, которые в этой системе никогда не жили, что в принципе объяснимо, уверен журналист. Они составляли 30% от опросной выборки.

Директор «Левада-Центра», выдающийся социолог Лев Гудков связывал рост ностальгии по СССР с разочарованием от нынешнего положения дел в России. Он указывал на то, что предыдущий такой же большой рост симпатий к прошлому был отмечен в конце 90-х годов. когда страну сотрясал сильный экономический кризис. Тогда граждане теряли сбережения, рухнул курс рубля, произошло закрытие сотен государственных предприятий. В таких условиях популярность СССР била рекорды. В 1999 по СССР тосковало 74%, а в 2000 году — 75%.

По мнению Гудкова, сегодняшняя ностальгия прежде всего вызвана беспокойством общества касательно того, что дела в экономике страны движутся в неправильном направлении.

СССР не дожил до 79-го дня рождения. Его демонтировали в 1991 году. 8 декабря главы союзных республик России, Украины и Белоруссии подписали в Беловежской пуще соглашение о создании СНГ вместо СССР, напоминает своим польским читателям журналист Павел Решка.