Экс-посол Польши: враждебность Варшавы Москве только на руку, поэтому с ней необходим диалог

«В отношениях с Москвой правительство правящей партии «Право и справедливость» показательно размахивает сабелькой, но, по сути, его политика России на руку. Варшава со своими вражескими призывами выполняет все желания Кремля», — пишет в издании Gazeta Wyborcza бывшая посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч.

В выступлениях публицистов и оппозиционных политиков часто можно услышать опасения в связи с возможностью изменения курса нынешнего правительства на пророссийский. Но такое изменение кажется автору статьи маловероятным ввиду многочисленных конфликтов между странами, а также того факта, что большая часть польского общества настроена по отношению к Москве негативно. Урегулирование хотя бы части этих конфликтов было бы необходимым условием для изменения политического курса Варшавы. Но это требовало бы политической воли со стороны России. «Тем временем всё указывает на то, что Москва в этом не заинтересована и вообще не мечтает сегодня о пророссийском курсе Варшавы», — уверяет политолог.

Польша перестала быть угрозой для того, что Кремль считает абсолютно фундаментальным, то есть для неприкосновенности российской сферы влияния. Ослабление позиции правительства ПИС в Евросоюзе в результате разногласий вокруг польской судебной системы снизило также способность Варшавы к совместному формированию европейской политики по отношению к Москве, добавляет она.

«В результате Россия перестала считать Польшу существенным игроком. Однако это не значит, что мы не совсем исчезли с радаров Кремля. Наша страна перестала быть партнёром, но осталась важным объектом действий Москвы. Мы стали для России, прежде всего, инструментом в её антиевропейской, антидемократической и антиукраинской стратегии. Желая достичь своих целей, Россия вовсе не должна делать в нашу сторону дружественных жестов. Наоборот, русофобская Польша, которая находится в конфликте с Берлином, Парижем, Брюсселем и Украиной полностью устраивает Москву», — объясняет Пелчинская-Наленч.

Тем временем Россия является для Польши слишком важной страной, чтобы та могла себе позволить находиться в иллюзиях и в беспомощной ситуации. Отход от нынешней политики в отношении Москвы очень нужен, и он вообще не должен означать циничного сотрудничества с Путиным, добавляет экс-посол.

Польше необходимо сохранить, по крайней мере, минимальное количество инструментов общения с Россией. Умение разговаривать с Россией поможет Польше укрепить доверие западных партнёров. Экс-посол также призывает возобновить контакты более низкого уровня — вернуть малое приграничное движение и перестать клеймить в польской дипломатии выпускников МГИМО.

«Тот факт, что Польша критически относится к режиму Владимира Путина, вовсе не означает, что мы не можем получить выгоду от соседства с Россией», — добавляет автор статьи и объясняет, что ввиду своего размера и географической близости российский рынок может стать для Польши источником выгодного сотрудничества.

Более того, решение об отказе от импорта российского газа должно быть рационально взвешено. Стоимость перехода на газ из Норвегии может быть очень высокой. Риск газового шантажа со стороны России сегодня не так уж и велик. Полное перекрытие поставок российского газа вообще не нужно для обеспечения энергетической безопасности Польши. Особенно ввиду того, что, по мнению правительства, такой угрозой не является ни импорт угля, ни закупки российской нефти.

Политолог подчёркивает, что Польша не относится серьёзно к своему самому большому соседу и главному оппоненту. Враждебность и изоляция по отношению к России замещают реальную политику, которая продвигала бы интересы Польши и была бы адекватным ответом на угрозы. Вместо громких возмущённых заявлений нужна конструктивная и реалистичная, встроенная в политику ЕС и НАТО стратегия, в том числе в области безопасности, в области поставок газа, в конце концов, в ключевых двусторонних вопросах.

Польше нужно не эффектное «размахивание сабелькой» в вопросах геополитических вооружённых конфликтов, а эффективное противодействие реальной российской агрессии, с которой Польша имеет сегодня дело. «Притворство, где за фасадом враждебности ведётся политика упущения из виду российского вмешательства, представляет самый худший возможный исход», — предостерегает она.

«Давайте скажем открыто: наша враждебность в очень малой степени вредит России — наоборот, в сегодняшней форме это ей часто на руку. Ведь Польша с вражескими призывами исполняет сегодня почти все желания Кремля», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza бывшая посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч.