Rzeczpospolita: Европа не решается «наказать» Россию по-настоящему, а только говорит о санкциях

ЕС хвастается продлением санкций в отношении России, но инцидент в Керченском проливе требовал более решительных действий от Европы, на которые она не осмелилась, пишет польский журналист Ежи Хащчиньский. В издании Rzeczpospolita он уверяет, что оправдывая действия России, ЕС по сути признаёт «аннексию» Крыма и побуждает её к очередному шагу.

«Европейский союз возвращается к эпохе, когда даже упоминание о наказании Москвы воспринимались как недопустимая русофобия. При этом интересно, что правительства многих государств ЕС уверяют, что они борются с российской пропагандой на своей территории», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.



Такие выводы следуют из решений саммита лидеров ЕС, который завершается в Брюсселе. Успехом назвали продление экономических и персональных санкций.



«ЕС принял единогласно решение», — возбуждался глава Совета ЕС Дональд Туск, будто Европейский союз мог принять его не единогласно», — возмущается автор.



«Об этом трубили и лидеры, которые в никоем случае не должны закрывать глаза на очередной этап российской агрессии на Востоке, включая премьера Польши Матеуша Моравецкого», — добавляет он. Этот очередной этап агрессии Россия совершила под конец ноября, атаковав украинские корабли в Керченском проливе и захватив украинских моряков в плен, напоминает Хащчиньский.



«Её действия может оправдать только тот, кто признаёт аннексию Крыма», — подчёркивает журналист. Но ведь никакая страна ЕС этого не сделала, а сейчас они сопротивляются практическим последствиям отношения России к Крымскому полуострову как к своей территории. К этим результатам следует причислить также признание Россией своим Азовского моря, которое через Керченский пролив соединяется с ещё большим — Чёрным морем. Азовское море в качестве акватории, находящейся под контролем Кремля, означает изоляцию значительной части побережья Украины, объясняет он.



Это всё является нарушением целостности Украины, международного права, продолжением изменений границ Россией в непосредственном соседстве ЕС, пишет Кащчинский. «А что на это ЕС? Конечно, хотя бы устами Ангелы Меркель он говорит, что «обеспокоен», и естественно он будет «наблюдать за развитием событий»», — иронизирует он.



«Это язык уже ранее известный, до аннексии украинского Крыма и военной агрессии России на Востоке Украины в 2014 году. Честно говоря, и после этих событий прошло достаточно времени, перед тем как санкции были введены в отношении агрессора», — вспоминает автор. Велись дебаты о том, чтобы не раздражать, дать шанс, не уничтожать экономических отношений, потому что это навредит предпринимателям, банкирам, поэтам или фермерам ЕС.



Тогда общественное мнение на Западе вынудило политиков ввести санкции в отношении России, однако сейчас уже наблюдается усталость от этих необычайных политических усилий. Многие страны вообще с удовольствием отменили бы санкции. Они согласились на их продление не только потому, что ни одна из причин их введения не исчезла, но скорее потому, что Москва ещё решила совершить очередной демонстрационный шаг: она начала перенимать Азовское море и вынуждать Запад относиться к Крыму как к её территории.



«Этот последний шаг требовал демонстративного шага ЕС. И снова, как и в прежние времена, он не осмелился этого сделать», — сожалеет автор. И этого не произошло, несмотря на то, что практически любая страна Европы убедилась на собственном опыте, что агрессия России, нарушение ею прав, вмешательство, провокации и вражеская пропаганда — это не вымысел русофобов. «Испанцы испытали это во время бунта в Каталонии, Макрон во время выборов, в результате которых он стал президентом, Ципрас в момент, когда он договорился с македонцами, а британцы тогда, когда агенты Кремля отравили Скрипалей», — перечисляет он.



«Россия снова может всё. Поэтому она совершит очередной шаг», — делает вывод польский журналист Ежи Хащчиньский на страницах Rzeczpospolita.