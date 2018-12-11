Interia: Литва призывает Запад «наказать» Россию новыми санкциями

Резолюция литовского сейма жёстко осуждает «военную агрессию» Российской Федерации против Украины» и призывает Запад ещё более ужесточить позицию в отношении России, сообщает Interia. При этом озвучиваются конкретные требования, а в случае их невыполнения Москве угрожают новыми санкциями, отмечается в статье.
Сейм Литвы принял в понедельник резолюцию, в которой он призывает государства Запада к изменению стратегии по отношению к России, чтобы таким образом вынудить Кремль уважать международное право и заключённые договоры, сообщает корреспондент Interia в Вильнюсе Александра Акиньчо.
Резолюцию «по делу оказания поддержки Украине ввиду агрессии Российской Федерации», подготовленную комиссией Сейма по внешним вопросам, поддержало 79 депутатов в парламенте численностью 141 человек, двое воздержались, рассказывает она.
Принятый документ призывает предъявить России конкретные требования, а в случае их невыполнения ввести более эффективные расширенные санкции в отношении российского газа, нефти и финансового сектора, которые подразумевают и отключение России от системы SWIFT.
Требования включают передачу ООН контроля над Керченским проливом и над «оккупированными Россией» территориями, а также «освобождение политических заключенных и военнопленных», перечисляет корреспондент.
В своей резолюции литовский сейм «жёстко осудил военную агрессию Российской Федерации против Украины и агрессивные односторонние действия России, которые радикально нарушают двухсторонние, многосторонние договоры, а также нормы международного права, угрожая безопасности в регионе и Европе».
Литовский парламент в принятом документе также поддержал решение НАТО о расширении присутствия в Чёрном море. Он призвал государства Европейского союза и НАТО к продлению и расширению санкций, введенных по отношении к России, а также активизации сотрудничества с Украиной в реализации реформ, чтобы до 2027 года она была подготовлена к переговорному процессу по вопросу членства в ЕС.
В прошлую пятницу Литва расширила так называемый черный список граждан России, нежелательных на её территории. Ограничения введены в отношении тех лиц, которые непосредственно участвовали в инциденте в Керченском проливе. Решение о расширении списка нежелательных лиц принял литовский департамент миграции на основании заявления МИД Литвы.
zimna r.: БРАВО, Литва!
Wiesia: Бедная и несчастная Литва! Дай жить другим! Не иди по следам Украины, не дай себя подстрекать американцам!
Patriotaa1918: Литва — это маленькая искусственная страна, которая оккупирует польский Вильнюс. Образование, которое носит название Литва, не должно существовать.
proszę: Литовцы воруют у поляков земли! Вместо того, чтобы придираться к России, верните польскую собственность!
Twoj Albtraum: И что теперь Литва направит свой флот и авиацию к Керченскому проливу?
stokrotka: Какой был бы красивый мир, если не было бы россиян! Мир без войны и нищеты.
Litwini ?: Чем меньше собачка, тем громче лает…Литовцы! У вас меньше машин, чем у россиян дивизий! А ваше небо охраняют воздушные силы стран НАТО, потому что у вас нет ни одного самолета.
Jan Bełdzik: Американский бантустан Литва принимает резолюцию и призывает?! Очень неудачная шутка!