Interia: Литва призывает Запад «наказать» Россию новыми санкциями

Резолюция литовского сейма жёстко осуждает «военную агрессию» Российской Федерации против Украины» и призывает Запад ещё более ужесточить позицию в отношении России, сообщает Interia. При этом озвучиваются конкретные требования, а в случае их невыполнения Москве угрожают новыми санкциями, отмечается в статье.

Сейм Литвы принял в понедельник резолюцию, в которой он призывает государства Запада к изменению стратегии по отношению к России, чтобы таким образом вынудить Кремль уважать международное право и заключённые договоры, сообщает корреспондент Interia в Вильнюсе Александра Акиньчо.

Резолюцию «по делу оказания поддержки Украине ввиду агрессии Российской Федерации», подготовленную комиссией Сейма по внешним вопросам, поддержало 79 депутатов в парламенте численностью 141 человек, двое воздержались, рассказывает она.

Принятый документ призывает предъявить России конкретные требования, а в случае их невыполнения ввести более эффективные расширенные санкции в отношении российского газа, нефти и финансового сектора, которые подразумевают и отключение России от системы SWIFT.

Требования включают передачу ООН контроля над Керченским проливом и над «оккупированными Россией» территориями, а также «освобождение политических заключенных и военнопленных», перечисляет корреспондент.

В своей резолюции литовский сейм «жёстко осудил военную агрессию Российской Федерации против Украины и агрессивные односторонние действия России, которые радикально нарушают двухсторонние, многосторонние договоры, а также нормы международного права, угрожая безопасности в регионе и Европе».

Литовский парламент в принятом документе также поддержал решение НАТО о расширении присутствия в Чёрном море. Он призвал государства Европейского союза и НАТО к продлению и расширению санкций, введенных по отношении к России, а также активизации сотрудничества с Украиной в реализации реформ, чтобы до 2027 года она была подготовлена к переговорному процессу по вопросу членства в ЕС.

В прошлую пятницу Литва расширила так называемый черный список граждан России, нежелательных на её территории. Ограничения введены в отношении тех лиц, которые непосредственно участвовали в инциденте в Керченском проливе. Решение о расширении списка нежелательных лиц принял литовский департамент миграции на основании заявления МИД Литвы.