Stratfor: «российская угроза» стала для Прибалтики и вызовом, и шансом

Эксперты аналитического центра Stratfor считают, что трения между Москвой и Западом угрожают безопасности Литвы, Латвии и Эстонии. Но одновременно политическая напряженность позволяет прибалтийским республикам оставаться в центре американского внимания. Участие в различных альянсах с Западом жизненно необходимо для выживания этих государств, говорится в статье.

Трения внутри НАТО, а также политическая раздробленность в Европе по-прежнему представляют собой угрозу для стран Прибалтики, поскольку их безопасность напрямую зависит от международных альянсов. Как пишет Stratfor, хотя членство в НАТО является важным фактором, препятствующим формальному вторжению, балтийские страны остаются под ударом других форм агрессии, в том числе кибератак и дезинформационных кампаний.

По мнению аналитиков американского издания, прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва процветают как никогда и пожинают плоды демократии спустя 25 лет после обретения независимости от Советского Союза. Однако их беспокоит растущее стремление России самоутвердиться, поскольку трения между Москвой и Западом могут повлиять на их безопасность.

Литва, Латвия и Эстония — страны небольшие по площади, имеют плоский ландшафт и легко завоёвываются. Их положение на побережье Балтийского моря и стратегическое расположение на перекрёстке европейского, скандинавского и российского рынков сделали эти земли привлекательными для захватчиков. И если в прошлом Прибалтику покоряли региональные гегемоны, такие как Германия и Швеция, то свежайшие воспоминания коренятся «в послевоенной советской оккупации».

Но в 1990-х и начале 2000-х для региона настала долгожданная передышка: все три прибалтийских государства присоединились к Европейскому союзу и НАТО. Однако российско-грузинская война 2008 года и «российская аннексия Крыма»* возродили к жизни традиционный страх Прибалтики: боязнь российской агрессии. Страх этот не обязательно подразумевает непосредственную угрозу вторжения, но включает в себя и другие формы агрессии: кибератаки, дезинформационные кампании и поддержку групп, ведущих подрывную работу.

Однако, продолжает издание, вопросы о намерениях России тесно переплетены со второй проблемой Прибалтийского региона: стабильностью атлантического альянса. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США породила некую неопределённость особенно после того, как он раскритиковал военные расходы Европы как недостаточные и на некоторое время, всколыхнул сомнения о верности Белого дома принципу коллективной обороны НАТО. Также нельзя не обратить внимание на ухудшение отношений США и Германии: Белый дом осудил значительный излишек Берлина в двусторонней торговле, а также обвинил его в том, что тот недостаточно тратит на оборону. Кроме того, Германия ведёт неоднозначную внешнюю политику в отношении России. С одной стороны, Берлин возглавил экономические и политические санкции против Москвы, а с другой — защищает проект трубопровода «Северный поток — 2».

Как заключает издание, такая сложная геополитическая среда создает для Прибалтики одновременно ряд проблем и новых возможностей. Среди вызовов следует особо отметить тот факт, что Россия может обернуть напряжённость внутри Европы, а также трения между Европой и США, в свою пользу. Вместе с тем у Прибалтики есть возможность использовать эту напряжённость для привлечения американского внимания к региону.

«С тех пор, как Литва, Латвия и Эстония объявили о своей независимости, прошло сто лет, но их внешние проблемы — равно как и стратегии — в 2018 году мало отличаются от 1918 года. Для маленьких стран, окружённых могучими соседями, заключить как можно больше альянсов — жизненная необходимость. Членство в НАТО и ЕС остается краеугольным камнем их внешней политики, равно как и сохранение заинтересованности в региональных делах со стороны США. Точно так же угрозу их безопасности представляют собой трения внутри атлантического альянса и политическая раздробленность в Европе. Перед лицом таких проблем прибалтийские государства продолжат развивать как можно больше политических, экономических и военных партнёрств, дабы гарантировать, что выстраданная независимость станет в их тревожной истории нормой, а не исключением», — заключает автор материала.