Daily Express: победа «Согласия» на выборах грозит Латвии радикальными переменами

Судя по данным экзитполлов, в Латвии на парламентских выборах победу одерживает партия «Согласия», которая ратует за укрепление связей с Россией. По словам Daily Express, если ей удастся создать коалицию в парламенте, в Европе может разразиться новый кризис, а позиция Латвии по многим вопросам изменится.
Судя по данным экзитполлов, на выборах в сейм Латвии лидирует пророссийская партия «Согласие». Daily Express называет её левоцентристской партией, которая ещё никогда не была у власти, и отмечает, что такой результат грозит Европе новым кризисом, а Латвии — радикальными переменами.
«Согласие» выступает за то, чтобы Латвия оставалась в ЕС и НАТО, но при этом имела бы более тесные отношения с Россией, с которой у неё есть общая граница.
На данный момент более тысячи солдат НАТО находятся на территории этой страны, поэтому даже потенциальное малейшее изменение в приверженности Латвии сильно озаботит Брюссель и Вашингтон, отмечает автор статьи.
Русскоговорящие составляют около четверти населения страны, но главным политическим силам пока удавалось не допускать к власти пророссийских политиков. Теперь же, если «Согласию» удастся объединиться в коалицию с другой крупной популистской силой «Кому принадлежит государство», ситуация может значительно измениться. Впрочем, как напоминает автор статьи, «Согласие» победило и на прошлых выборах 2014 года, но ни с кем не смогло сформировать коалицию.
Премьер-министр Марис Кучинскис предупреждает, что коалиция между этими двумя партиями была бы «очень опасной». «Мы на перепутье. Или мы сформируем новое правительство, или они. Коалиция между «Согласием» и «Кому принадлежит государство» будет означать довольно радикальные изменения в позиции Латвии по отношению к ЕС и к проблемам нашей безопасности», — приводит издание слова премьера, напоминая, что он представляет партию «Союз зелёных и крестьян», которая, по данным экзитполлов, получила около 9,7% голосов.
В свою очередь, по мнению политолога Андиса Кудорса, Россия может использовать «Согласие», чтобы оказывать влияние на европейские дела. Он называет «Согласие» «троянским конём» в стане Евросоюза, пишет Daily Express.
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