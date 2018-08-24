DELFI: Минобороны Латвии предупредило граждан, что в случае войны каждый сам за себя

Жители Латвии должны осознать, что у государства нет «эксклюзивных возможностей» обеспечить защиту для всех на начальном этапе серьёзного кризиса или военного конфликта, поэтому в первые часы или даже дни они самостоятельно отвечают за свою безопасность и своих близких, говорится в проекте доклада Минобороны Латвии. Для этого власти планируют предложить «конкретные модели самоорганизации» и построить бункеры-убежища в общественных местах, сообщает DELFI.
Учитывая практику других стран и характер современных военных конфликтов, надо рассмотреть возможность строительства в Латвии публичных бункеров-убежищ в общественных местах, говорится в проекте доклада, который был подготовлен Министерством обороны страны. Речь в докладе идёт о внедрении «всеобъемлющей системы обороны». В то же время оборонное ведомство призывает граждан быть готовыми в случае вооружённого конфликта или другого масштабного кризиса самостоятельно обеспечить безопасность для себя и членов своей семьи, передаёт DELFI.
«Необходимо способствовать тому, чтобы жители осознавали — у государственных ведомств нет эксклюзивных возможностей обеспечить защиту всех жителей страны в первые часы или даже дни кризиса или войны. Это значит, что на начальном этапе кризиса или войны жители страны отвечают за себя, свои семьи и близких», — отмечается в документе. Авторы доклада убеждены, что хотя государство должно предложить обществу «конкретные модели самоорганизации», однако главной задачей для жителей Латвии остаётся умение «самоорганизоваться и преодолевать отдельные кризисы или этапы войны» самостоятельно, поясняет DELFI.
Также в проекте доклада подчёркивается, что «уровень угроз» в отношении Латвии в настоящее время «достиг такой степени сложности, что оборона государства только военными средствами больше невозможна, потому что не охватывает все слои гибридной угрозы». В связи с этим необходимо усовершенствовать государственную систему обороны, которая должна быть всеобъемлющей и основываться на готовности всего общества и государственных органов преодолевать кризис и устойчивости к внешним влияниям, опираясь на «взаимное доверие и партнёрство жителей и государственных органов», поясняется в статье.
«Всеобъемлющая система обороны», которую планируется поэтапно ввести до 2024 года, предусматривает ответственное отношение всех граждан Латвии к государству и её безопасности. На первом этапе предполагается решить такие задачи, как развитие обороноспособности и оборонных стратегий, содействие оборонному сотрудничеству между частным и государственным секторами, преподавание основ государственности в школе, а также введение уроков государственной обороны, сообщает DELFI.
Затем в период с 2021 по 2024 год планируется создать «механизм принятия решений» на уровне государства и самоуправлений, чтобы «координировать готовность оборонной системы реагировать на кризисы и потрясения», говорится в статье. А в долгосрочной перспективе уже после 2024 года военные намерены создать «институт партнёрства» с латвийскими предпринимателями, негосударственными организациями и органами государственного управления, пишет DELFI со ссылкой на проект доклада Министерства обороны.
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