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DELFI: американская торговая сеть не будет «оскорблять» страны Балтии советской символикой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Представители американской торговой сети Walmart пообещали властям Латвии изъять из продажи товары с советской символикой. По мнению властей прибалтийских республик, эта продукция «оскорбляет жертв советского террора», передаёт DELFI.
DELFI: американская торговая сеть не будет «оскорблять» страны Балтии советской символикой
Reuters

Торговый гигант Walmart пообещал изъять из продажи футболки с советской символикой. Американская сеть магазинов отреагировала на критику прибалтийских государств, которые утверждали, что подобные товары «оскорбляют жертв советского террора», передаёт DELFI.

«Литовский посол в США получил письмо руководства Walmart, которое содержит заверение, что продукция с советскими символами будет вскоре изъята из продажи», — сообщила журналистам пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене.
 
Издание напоминает, что литовский посол и политики трёх прибалтийских республик недавно призывали Walmart прекратить продажу одежды с серпом и молотом, а также с другими коммунистическими символами. По их словам, в результате «советской оккупации» сотни тысяч местных жителей «были убиты, переселены, подвергались пыткам и изнасилованиям».    
 
СССР «оккупировал» Литву во время Второй мировой войны. Советские власти депортировали из страны более четверти миллиона человек, которые отправлялись в исправительно-трудовые лагеря. Кроме того, во время местного вооружённого восстания погибли более 20 тыс. партизан и их сторонников, отмечается в статье.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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DELFI Латвия Европа
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вооруженный конфликт Вторая мировая война Литва Прибалтика репрессии Советский Союз
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