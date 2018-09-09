Baltic Times: Литва потребовала от Walmart убрать из продажи товары с советской символикой

Литва потребовала от крупнейшей американской компании розничной торговли Walmart убрать из продажи футболки и толстовки с советской символикой, сообщает The Baltic Times. Как пишет издание, ссылаясь на заявления литовских властей, эта символика оскорбляет жертв советских репрессий.
Литва потребовала от крупнейшей американской компании розничной торговли Walmart убрать из продажи футболки и толстовки с советским символом «Серп и молот», сообщает The Baltic Times. По мнению литовских властей, этот символ оскорбляет жертв преследований, которые часто осуществлялись в советскую эпоху.
«Мы отправили письмо в Walmart с требованием убрать из продажи товары с советской символикой и всё ещё ждём ответа», — заявил посол Литвы в США Роландас Кришюнас.
«Вы бы не стали покупать одежду с нацистской символикой, правда?» — написал в социальных сетях министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
«Мы верим в то, что у Walmart есть моральная позиция, и призываем убрать из продажи товары с символикой массовых убийств», — отметил он.
Несколькими днями ранее, как пишет The Baltic Times, политики из Эстонии, Латвии и Литвы отправили Walmart публичное письмо.
«Мы расстроены тем, что крупнейшая компания розничной торговли в мире и в США — Walmart — не признаёт и не уважает миллионы жертв различных национальностей, которые пострадали при советском режиме, — депортированных, включая стариков и детей, политических заключённых, диссидентов, членов движений сопротивления и всех тех, кто отдал свою жизнь, утратил здоровье или потерял своих родных в ГУЛАГе или испытал на себе другие репрессивные меры советского тоталитаризма», — говорится в письме.
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