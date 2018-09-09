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Baltic Times: Литва потребовала от Walmart убрать из продажи товары с советской символикой

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Литва потребовала от крупнейшей американской компании розничной торговли Walmart убрать из продажи футболки и толстовки с советской символикой, сообщает The Baltic Times. Как пишет издание, ссылаясь на заявления литовских властей, эта символика оскорбляет жертв советских репрессий.
Baltic Times: Литва потребовала от Walmart убрать из продажи товары с советской символикой
Reuters
Литва потребовала от крупнейшей американской компании розничной торговли Walmart убрать из продажи футболки и толстовки с советским символом «Серп и молот», сообщает The Baltic Times. По мнению литовских властей, этот символ оскорбляет жертв преследований, которые часто осуществлялись в советскую эпоху.
 
«Мы отправили письмо в Walmart с требованием убрать из продажи товары с советской символикой и всё ещё ждём ответа», — заявил посол Литвы в США Роландас Кришюнас.
 
«Вы бы не стали покупать одежду с нацистской символикой, правда?» — написал в социальных сетях министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
 
«Мы верим в то, что у Walmart есть моральная позиция, и призываем убрать из продажи товары с символикой массовых убийств», — отметил он.
 
Несколькими днями ранее, как пишет The Baltic Times, политики из Эстонии, Латвии и Литвы отправили Walmart публичное письмо.
 
«Мы расстроены тем, что крупнейшая компания розничной торговли в мире и в США — Walmart — не признаёт и не уважает миллионы жертв различных национальностей, которые пострадали при советском режиме, — депортированных, включая стариков и детей, политических заключённых, диссидентов, членов движений сопротивления и всех тех, кто отдал свою жизнь, утратил здоровье или потерял своих родных в ГУЛАГе или испытал на себе другие репрессивные меры советского тоталитаризма», — говорится в письме. 
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источник
Baltic Times Латвия Европа
теги
Литва Прибалтика репрессии символика Советский Союз торговля тоталитаризм
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