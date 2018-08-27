Neue Zürcher Zeitung: близость Калининграда заставляет литовцев дрожать от страха

Жителей приграничных районов Литвы каждую ночь бросает в дрожь от внушающего тревогу света маяков Калининграда, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Хотя Литва уже отметила сто лет независимости, её население по-прежнему опасается российской агрессии. Впрочем, в небольших городах на границе жёсткие меры безопасности сочетаются с прагматичным подходом к отношениям с соседями и попытками сотрудничества, осложняемыми напряжённой геополитической ситуацией.

В ХХ веке Литва пережила много насилия, в первую очередь, со стороны Германии и России, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. С 1991 года страна снова обрела независимость, однако город Виштитис расположен всего в 20 м от России — и «400 жителей каждую ночь видят внушающие тревогу маяки эксклава Калининград».

В феврале литовцы обнаружили в 60 км от города Черняховск российские ракеты «Искандер», способные переносить ядерный заряд. Конечно, их из Виштитиса не видно, но «достаточно просто знать о военном потенциале и иметь исторический опыт контактов с Россией, чтобы жителей бросало в дрожь», уверяет издание.

Между тем в повседневной жизни Виштитиса Россия никакой роли не играет, признаёт автор статьи. Здесь нет пропускного пункта через границу, а российский пограничный контроль за чертой города и скрыт за высокой изгородью. Из-за близости к границе плавать в местном озере разрешается только в центральной части города. Российская граница отмечена буями, специальные таблички на берегу предостерегают от случайного пересечения границы.

Чуть дальше, в направлении Кибартая, дорога подходит совсем близко к границе Калининграда. Недавно Литва установила там двухметровый забор с колючей проволокой, сообщается в статье. Строительство этого укрепления началось в июне 2017 года. За полгода оно было завершено, а к 2020 году вдоль забора должны быть установлены камеры наружного наблюдения. По официальным данным, это необходимо для сдерживания контрабандистов и нелегальных мигрантов. Однако в то же время Вильнюс рассчитывает, что это поможет литовцам почувствовать себя в безопасности на фоне напряжённой геополитической ситуации.

Как отмечает издание, к России относятся с недоверием после её «агрессии на востоке Украины в 2014 году», тем более что Путин высказывал угрозы в отношении стран Балтии, утверждает швейцарская газета. Поэтому сегодня в Литве размещается тысяча военных НАТО. Россия постоянно пытается их дискредитировать различными фейковыми сообщениями в рамках своей кампании по распространению дезинформации, продолжает автор статьи.

Поэтому в приграничной зоне принимаются жёсткие меры для обеспечения безопасности. Репортёров останавливают на подъезде к городу Кибартай, примерно в километре от Калининграда. Двое литовских пограничников спросили у корреспондента издания документы и начали долгие телефонные переговоры. Молодые сотрудники вели себя дружелюбно, но твёрдо и уверенно. В итоге один из них попрощался по-польски, хотя до этого всё общение проходило на русском языке. Контроль осуществляется и при перемещениях в обратном направлении.

К северо-востоку от Калининграда граница проходит по реке. В этой местности от забора с колючей проволокой отказались и Литва, и Россия. Наслаждаться отдыхом на берегу может каждый, лишь с наступлением темноты в небольшом городке Советск жителям из-за российского контроля не рекомендуется гулять возле реки. Как пояснил один из местных жителей, при низком уровне воды можно перейти водоём вброд и оказаться в Литве.

К двусторонним отношениям здесь подходят с бóльшим прагматизмом, чем на национальном уровне, пишет Neue Zürcher Zeitung. В 2017 году литовское правительство вложило в сотрудничество с пограничными областями в районе Калининграда около €17,5 млн, сообщается в статье. Средства выделяются в том числе для общин с литовским меньшинством или литовскими памятниками архитектуры.

Это выгодно, к примеру, городскому музею в Советске. Литовские проекты в сфере туризма тоже затрагивают оба берега реки, однако очень мало туристов из страны добираются до Советска. Между тем в городе проживает около тысячи человек литовского меньшинства. Во всём Калининграде их порядка 9800 человек, что составляет 1% населения.

Литовских школ в Советске нет, но Москва разрешает некоторым школам проводить уроки литовского языка. По данным литовских властей, в последние пару лет стало сложнее получить разрешение на работу для преподавателей в командировке. В последнее время многим было отказано в рабочих визах. Напряжённость в геополитике тяжёлым грузом ложится на плечи литовского меньшинства, заключает Neue Zürcher Zeitung.