DW: в новом приветствии украинской армии увидели попытку переписать историю

С 24 августа лозунг «Слава Украине! Героям слава!» стал официальным приветствием Вооружённых сил Украины, пишет Deutcshe Welle. Некоторые из опрошенных изданием западных историков указывают на прямую связь этого лозунга с профашистскими организациями и считают его популяризацию — частью исторического ревизионизма, которым занимается Киев. Впрочем, учёные признают, что схожие тенденции наблюдается во многих восточноевропейских государствах.

«Слава Украине! Героям слава!». С 24 августа этот лозунг заменил традиционные советские «Здравствуйте, товарищи» и «Здравия желаем», став официальным приветствием в украинской армии, пишет Deutsche Welle.

Эта фраза появилась во времена недолго просуществовавшей Украинской народной республики, воевавшей вместе с Германией и Австро-Венгрией против России. Однако по-настоящему широкое хождение она получила в 1930-е годы.

«Есть свидетельства, что во время судебного процесса над лидером «Организации украинских националистов» (ОУН)* Степаном Бандерой в 1936 году его сторонники сопровождали возгласы «Слава Украине» выбрасыванием руки, подобно фашистскому салюту», — рассказал DW историк Александр Зайцев из Украинского католического университета во Львове.

По окончании Второй мировой войны лозунг в основном продолжал существовать в эмиграции. В СССР же его запрещали и в течение десятилетий создавали «негативный образ» украинских националистов, называя их «бандеровцами» и «пособниками нацистов», утверждает издание.

После распада Советского Союза приветствие «Слава Украине!» получило новую жизнь, в первую очередь в националистических кругах. Но драматические события 2014 года — свержение «прокремлёвского» президента Виктора Януковича, «российская аннексия» Крыма и конфликт в Донбассе — привели к росту патриотических настроений и способствовали популяризации лозунга, считает DW.

По словам издания, сегодня «Слава Украине!» можно услышать не только от возвращающихся домой солдат, но из уст звёзд спорта и эстрады. Во время чемпионата мира по футболу хорватский игрок Домагой Вида использовал этот слоган в своём видеообращении, «вызвав негодование в России». Но в результате этого скандала приветствие стало ещё более популярным среди украинцев.

Между тем критики лозунга указывают на то, что он ассоциируется с ОУН и УПА*. Сегодня на Украине членов этих националистических организаций чествуют как борцов за свободу, боровшихся за её независимость. В то же время другие страны обвиняют их в проведении этнических чисток.

В прошлом аналогичные приветствия использовали националистические, а также фашистские милитаризованные движения в Европе. Например, хорватские усташи или же словацкая глинкова гарда, объяснил в интервью DW шведский историк Пер Андерс Рудлинг.

Однако с ним не согласился профессор Оттавского университета Доминик Арель. По его мнению, в сознании современных украинцев этот лозунг связан не столько с национализмом, сколько с противостоянием «российской агрессии».

Зайцев также считает неправильным связывать «Слава Украине!» с современным фашизмом. «Во время «Евромайдана» этот лозунг фактически утратил специфические ассоциации с ОУН, став одним из символов «революции достоинства». Я не вижу отрицательного смысла в этом приветствии и не имею ничего против его использования в армии», — признался историк.

Тем не менее Рудлинг сомневается, что подобные слоганы могут существовать без привязки к историческому контексту. «Когда хорватские радикалы использовали лозунг усташей, это вызвало оживлённые дискуссии и дисциплинарные наказания международных спортивных ассоциаций. Когда же так поступают украинские ультрас, то предлагается рассматривать это в другом контексте. Я усматриваю в этом применение двойных стандартов», — говорит Рудлинг.

В свой очередь немецкий историк Кай Штруве обращает внимание на то, что в советские времена национальные амбиции украинцев «тенденциозно приравнивались к фашизму». Но с 2014 года основой государственной политики Киева стала концепция, в которой все проблематичные моменты в истории украинского национализма «ретушируются».

Опрошённые изданием учёные признают, что Украина — не единственная страна, занимающаяся историческим ревизионизмом. Например, Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы остро критикуют за попытки обелить соучастников холокоста.

В Хорватии праворадикальный историк и бывший министр культуры Златко Хасанбегович чествует усташей, выставляя их героями и мучениками. В Венгрии экстремисты призывают воздвигнуть памятник нацистскому коллаборационисту Миклошу Хорти.

Россия, тем временем, продолжает медленно двигаться к «переоценке сталинизма». А в Польше принимают закон, запрещающий связывать государство с нацистскими преступлениями, заключает DW.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).