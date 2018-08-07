Больше не товарищи — Киев отказывается от воинского приветствия советского образца

К параду по случаю Дня независимости Пётр Порошенко поручил разработать законопроект, который заменит приветствие в украинской армии. Как пишет «Газета», по словам министра обороны Степана Полторака, на параде вместо приветствия советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаем!» прозвучит националистическое «Слава Украине!» и «Героям слава!».
В военном параде в Киеве по случаю 27-й годовщины независимости Украины примут участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники. Как пишет «Газета», министр обороны Степан Полторак также заявил, что на параде в качестве воинского приветствия будут использовать «Слава Украине!» и «Героям слава!»*
«Президент Украины поручил подготовить изменения в законе Украины, которыми утверждаются военные уставы, потому что в военных уставах определяется, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и надеюсь, после выхода из каникул народные депутаты примут это в целом», — заявил Полторак.
По его словам, Порошенко поручил разработать законопроект, который заменит приветствие в ВСУ советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаем!» на «Слава Украине!» и «Героям слава!»
Как отмечает издание, из новшеств на параде, который пройдёт в Киеве 24 августа, будет звучать марш украинских националистов «Мы родились в великое время». Также в мероприятии впервые примут участие женщины-военнослужащие, которые будут маршировать отдельным парадным расчётом.
* «Слава Украине! Героям слава!» — приветствие и лозунг украинских националистов. Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов ОУН и УПА** в начале Второй мировой войны (прим. ИноТВ).
** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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