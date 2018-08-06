Kronen Zeitung: хорваты отпраздновали «день победы» над Сербией

В Хорватии прошли массовые празднования в связи с 23-летием освобождения «оккупированных» сербами территорий, сообщает Kronen Zeitung. Президент страны Колинда Грабар-Китарович заявила, что воспоминания о событиях того времени — это «ключ к успешному формированию хорватского общества, всего государства, а также лучшего будущего для наших граждан и будущих поколений».
Хорватия провела у Книнской крепости масштабную военную церемонию к 23-летию освобождения территорий, «оккупированных» сербами после провозглашения независимости республики, сообщает Kronen Zeitung. Президент страны Колинда Грабар-Китарович сказала, что «Олуя» — это пример успешной операции, «которую сегодня изучают во многих военных школах мира».
Мероприятие посетили тысячи людей, продолжает издание. В воздушном параде, приуроченном к юбилею, приняли участие три боевых самолёта израильских ВВС. В завершение празднований прошло богослужение. На них присутствовало всё руководство страны. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сказал, что воспоминания о «дне победы» в гражданской войне «вызывают у всех нас слёзы радости». Грабар-Китарович считает, что люди должны помнить о событиях того времени и «подвиге» хорватских солдат: «Это ключ к успешному формированию хорватского общества, всего государства, а также лучшего будущего для наших граждан и будущих поколений».
Она также прокомментировала «сенсационную победу» хорватской сборной на чемпионате мира по футболу в России. Серебро на ЧМ показывает, «чего мы можем добиться в согласии и единстве», подчеркнула политик. По её словам, хорватский народ обладает «ментальностью победителя» и определённо выступает в более высокой лиге, причём не только в футболе.
До этого сербский президент Александр Вучич осудил операцию «Олуя», сравнив её с холокостом, продолжает издание: «Гитлер хотел мир без евреев, а хорваты — Хорватию без сербов». В обоих случаях власти выступали за «окончательное решение» вопроса, отметил он, напомнив об изгнании 200 тыс. сербов из страны. Грабар-Китарович его слова никак не прокомментировала. Похоже, Загреб и Белград никогда не выработают единого отношения к прошлому, но им нужно позаботиться о лучшем будущем, убеждена она.
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