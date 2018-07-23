СТРАНА.ua: националистка Фарион отчитала хорватов за извинения перед Россией

Украинская националистка, бывший депутат Рады Ирина Фарион упрекнула хорватов в том, что они пренебрежительно относятся к украинцам и забывают о своём историческом прошлом. Как передаёт «СТРАНА.ua», она также заявила, что хорваты переселились на Балканы с территории Западной Украины, и даже названию страны они якобы обязаны украинцам.
Экс-депутат Верховной рады Украины от националистической фракции «Свобода» Ирина Фарион упрекнула хорватов в том, что они пренебрежительно относятся к украинцам и забывают о своём историческом прошлом. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом она заявила, комментируя извинения хорватских футболистов перед Россией за «Славу Украине» на ЧМ-2018 по футболу.
По словам Фарион, это связано с ситуацией внутри страны и на международной арене.
«Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг «Слава Украине!» Даже хорваты нас посылают», — заявила она.
Как отмечает издание, при этом Фарион напомнила хорватам, что они переселились с «территории Западной Украины на Балканы в IV-VI столетии». Она также утверждает, что даже названию страны они обязаны украинцам.
«Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним «хорваты» — это же от нашего Хорива!» — рассказала политик об известной легенде, которая никогда не имела статуса исторического факта, поскольку Хорив, а также его братья Кий и Щек считаются мифическими персонажами.
Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника, заявил, что апелляционный суд греческого города Салоники перенёс на 30 июля рассмотрение запроса России на выдачу его подзащитного.
Доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев в беседе с RT прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, в котором он не исключил серьёзных последствий в случае, если президент Ирана Хасан Рухани будет угрожать США.
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что победа украинского боксёра Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Москве, а также аналогичные мероприятия в российской столице с участием украинцев могут пошатнуть веру мира «в агрессию России против Украины».
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, как на нём отражается возросшая после успешного выступления на домашнем чемпионате мира по футболу популярность.
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, как национальная команда отреагировала на слова защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и скаута Огнена Вукоевича после четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года.
Глава иранской организации «Басидж», которая входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Гулямхоссейн Гейбпарвар прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, которую он опубликовал на своей странице в Twitter.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокуроров и судей Литвы за необоснованное привлечение к уголовной ответственности российских граждан за события, произошедшие в 1991 году в Вильнюсе.