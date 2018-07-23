СТРАНА.ua: националистка Фарион отчитала хорватов за извинения перед Россией

Украинская националистка, бывший депутат Рады Ирина Фарион упрекнула хорватов в том, что они пренебрежительно относятся к украинцам и забывают о своём историческом прошлом. Как передаёт «СТРАНА.ua», она также заявила, что хорваты переселились на Балканы с территории Западной Украины, и даже названию страны они якобы обязаны украинцам.

Экс-депутат Верховной рады Украины от националистической фракции «Свобода» Ирина Фарион упрекнула хорватов в том, что они пренебрежительно относятся к украинцам и забывают о своём историческом прошлом. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом она заявила, комментируя извинения хорватских футболистов перед Россией за «Славу Украине» на ЧМ-2018 по футболу.

По словам Фарион, это связано с ситуацией внутри страны и на международной арене.

«Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг «Слава Украине!» Даже хорваты нас посылают», — заявила она.

Как отмечает издание, при этом Фарион напомнила хорватам, что они переселились с «территории Западной Украины на Балканы в IV-VI столетии». Она также утверждает, что даже названию страны они обязаны украинцам.

«Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним «хорваты» — это же от нашего Хорива!» — рассказала политик об известной легенде, которая никогда не имела статуса исторического факта, поскольку Хорив, а также его братья Кий и Щек считаются мифическими персонажами.