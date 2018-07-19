Вести: Вукоевича и Виду предлагают сделать почётными гражданами Киева

На сайте Киевского горсовета появилась петиция, автор которой призывает присвоить звание почётных граждан города игрокам сборной Хорватии Огнену Вукоевичу и Домагою Виде. Как передают «Вести», пока петиция собрала только 34 подписи из 10 тысяч необходимых для рассмотрения.

Киевляне предлагают присвоить звание почётных граждан города игрокам сборной Хорватии Огнену Вукоевичу и Домагою Виде. Как пишут «Вести», соответствующая петиция размещена на сайте электронных петиций Киевского городского совета.

«Присвоить звание почётного гражданина города Киева гражданам Хорватии, бывшим жителям города Киева и игрокам киевского «Динамо» Огнену Вукоевичу и Домагою Виде. Для людей, которые считают город Киев своим вторым домом, вклад в развитие киевского футбола. И за их позицию и поддержку Украины после матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными командами Хорватии и России», — отмечает автор петиции.

Как отмечают «Вести», петиция была зарегистрирована ещё 13 июля, пока собрано только 34 подписи из 10 тыс. необходимых.