ЛБ: вместо детей украинских военных на отдых в Хорватию полетели «мажоры»

Вместо детей участников боевых действий из города Краматорск на отдых в Хорватию отправили детей местных чиновников и бизнесменов. Как пишет «Левый берег», журналисты узнали в юных отдыхающих детей и внуков трёх заместителей мэра Краматорска, ребёнка депутата Городского совета, ребёнка директора известного магазина-бутика и ещё нескольких детей «непростых» родителей.

Вместо детей участников АТО из города Краматорск на отдых в Хорватию отправили детей местных чиновников и бизнесменов. Как передаёт «Левый берег», об этом написал журналист Дмитрий Гнап.

По его словам, власти Краматорска отправили на курорт только четырёх детей, родители которых являются участниками боевых действий. Остальные 11 юных отдыхающих оказались детьми «непростых» родителей.

«Когда группу собрали, её возглавила и повезла депутат БПП из Краматорска Лилия Кислицына. Только потом выяснилось, что детей из семей участников АТО в этой группе оказалось совсем мало... А большую часть группы составили дети влиятельных и состоятельных родителей», — написал Гнап в Facebook.

По его словам, в этой группе удалось узнать детей и внуков трёх заместителей мэра Краматорска, ребёнка депутата Городского совета Краматорска; ребёнка руководителя предприятия, которое принадлежит депутату Кислицыной; ребёнка директора известного краматорского магазина-бутика и «ещё несколько детей непростых родителей».

В то же время Гнап отметил, что важным критерием для отбора в группу было наличие биометрических паспортов.

«Ну а поскольку у многих детей участников АТО с биометрическими паспортами проблема, то они, как вы понимаете, пролетели», — пояснил он.

Он также добавил, что краматорские чиновники держат в секрете официальный список группы, которая поехала в Хорватию.