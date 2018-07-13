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Корреспондент: Польша ждёт от Украины дегероизации УПА

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Польский президент Анджей Дуда заявил, что ожидает от Украины шагов по дегероизации УПА. Как пишет «Корреспондент», Дуда отметил, что именно Украиной были приняты нормы, предусматривающие прославление УПА, хотя он и просил Порошенко пересмотреть данный подход.
Корреспондент: Польша ждёт от Украины дегероизации УПА
Reuters

Президент Польши Анджей Дуда ожидает от Украины шагов по дегероизации Украинской повстанческой армии*. Как передаёт «Корреспондент», об этом он заявил после саммита НАТО в Брюсселе, во время которого он встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

«В отношениях с президентом Порошенко мы досконально знаем, какие вопросы являются сложными. Я сказал ему, чтобы он не имел к нам претензии, потому что наш парламент принял нормы, которые были обжалованы мной в конституционном суде, потому что являются неточными», — заявил Дуда.

Он также подчеркнул, что именно Украиной были приняты нормы, предусматривающие прославление УПА.
 
«Они до сих пор не изменены, несмотря на мою просьбу. Я сказал ему (Петру Порошенко. — ИноТВ), что следует рассматривать это в одинаковых категориях», — добавил Дуда.
 
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
 
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Корреспондент Украина Европа
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