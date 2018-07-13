Корреспондент: Польша ждёт от Украины дегероизации УПА

Польский президент Анджей Дуда заявил, что ожидает от Украины шагов по дегероизации УПА. Как пишет «Корреспондент», Дуда отметил, что именно Украиной были приняты нормы, предусматривающие прославление УПА, хотя он и просил Порошенко пересмотреть данный подход.

Президент Польши Анджей Дуда ожидает от Украины шагов по дегероизации Украинской повстанческой армии*. Как передаёт «Корреспондент», об этом он заявил после саммита НАТО в Брюсселе, во время которого он встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

«В отношениях с президентом Порошенко мы досконально знаем, какие вопросы являются сложными. Я сказал ему, чтобы он не имел к нам претензии, потому что наш парламент принял нормы, которые были обжалованы мной в конституционном суде, потому что являются неточными», — заявил Дуда.

Он также подчеркнул, что именно Украиной были приняты нормы, предусматривающие прославление УПА.

«Они до сих пор не изменены, несмотря на мою просьбу. Я сказал ему (Петру Порошенко. — ИноТВ), что следует рассматривать это в одинаковых категориях», — добавил Дуда.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).