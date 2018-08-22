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Heute: ко Дню независимости украинская армия выучит «фашистское приветствие»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
«Фашистское приветствие» станет официальным воинским приветствием в украинской армии, сообщает Heute. Как отмечает австрийская газета, новая форма приветствия «Слава Украине! Героям слава!» вводится президентским декретом Петра Порошенко, а используют её военнослужащие впервые 24 августа на военном параде по случаю Дня независимости Украины.
Heute: ко Дню независимости украинская армия выучит «фашистское приветствие»
Reuters

«Фашистское приветствие» станет официальным воинским приветствием в украинской армии, сообщает Heute.

Как отмечает австрийская газета, новое приветствие в украинских вооружённых силах «Слава Украине! Героям слава!» вводится президентским декретом Петра Порошенко, а используют его военнослужащие впервые 24 августа на военном параде по случаю Дня независимости Украины.

Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» начали использовать ещё в 30-е годы XX века члены «фашистской «Организации украинских националистов» (ОУН) и её боевого ответвления «Украинская повстанческая армия» (УПА)*», уточняет Heute.

В годы же Второй мировой войны члены УПА «устроили бесчисленные бойни»: тогда от их рук погибло более 100 тыс. человек, подчёркивает издание.

«Это фашистское приветствие с 2013 года используют многочисленные националистические и правоэкстремистские группировки. Многие из них сформировались в националистические партии и вооружённые отряды и представлены в украинском парламенте», — доводит до сведения своих читателей австрийская газета Heute.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Heute Австрия Европа
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