Heute: ко Дню независимости украинская армия выучит «фашистское приветствие»

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22:51 IAAF опубликовала итоги расследования по обвинению Бубки в коррупции Независимый орган Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) — Athletics Integrity Unit (AIU) обнародовал результаты проверки в отношении вице-президента IAAF Сергея Бубки на его причастность к коррупционной схеме вокруг Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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22:32 Сериал «Теория большого взрыва» закрывается после 12-го сезона Американский сериал «Теория большого взрыва» будет закрыт после выхода 12-го сезона.

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21:35 Дзюба признан лучшим футболистом четвёртого тура РПЛ Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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19:54 Два альпиниста пострадали от удара молнии на Эльбрусе От удара молнии на Эльбрусе пострадали два альпиниста, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

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