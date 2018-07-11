Daily Mail: Россия укрепила военные базы в Калининграде перед встречей Путина и Трампа

Судя по изображениям со спутника, Россия усовершенствовала свои военные базы в Калининградской области, и это может свидетельствовать о том, что Владимир Путин показывает свою силу в преддверии встречи один на один с Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

На фотографиях видно, что в промежутке между мартом и июнем этого года Россия модернизировала хранилище боеприпасов.

Как отмечает Daily Mail, ссылаясь на издание Defense One, на фотографиях видны изменения во внешнем виде сооружений в городе Балтийск, находящемся рядом с польской границей.

«Видимое различие между двумя предоставленными изображениями заключается в укреплении сооружений, что обычно делается при возведении бункеров, предназначенных для хранения взрывоопасных веществ, а также использовании земляных насыпей для дальнейшей изоляции этих сооружений», — рассказал Defense One аналитик Мэтт Холл.

«Там также видны расчищенные места, новые сооружения, видимые с внутренней стороны лесистой местности, а также насыпь и внешняя ограда, окружающие хранилище, — добавил он. — Каждое сооружение в нелесном районе на севере укреплялось в течение трёх месяцев».