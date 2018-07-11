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Daily Mail: Россия укрепила военные базы в Калининграде перед встречей Путина и Трампа

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия усовершенствовала свои военные базы в Калининградской области, и это может свидетельствовать о том, что Владимир Путин показывает свою силу в преддверии встречи один на один с Дональдом Трампом, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, на фотографиях со спутника видно, что Россия в промежутке между мартом и июнем этого года укрепила сооружения, что обычно делается при возведении бункеров, предназначенных для хранения взрывоопасных веществ.
Daily Mail: Россия укрепила военные базы в Калининграде перед встречей Путина и Трампа
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Судя по изображениям со спутника, Россия усовершенствовала свои военные базы в Калининградской области, и это может свидетельствовать о том, что Владимир Путин показывает свою силу в преддверии встречи один на один с Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.
 
На фотографиях видно, что в промежутке между мартом и июнем этого года Россия модернизировала хранилище боеприпасов.
 
Как отмечает Daily Mail, ссылаясь на издание Defense One, на фотографиях видны изменения во внешнем виде сооружений в городе Балтийск, находящемся рядом с польской границей.
 
«Видимое различие между двумя предоставленными изображениями заключается в укреплении сооружений, что обычно делается при возведении бункеров, предназначенных для хранения взрывоопасных веществ, а также использовании земляных насыпей для дальнейшей изоляции этих сооружений», — рассказал Defense One аналитик Мэтт Холл.
 
«Там также видны расчищенные места, новые сооружения, видимые с внутренней стороны лесистой местности, а также насыпь и внешняя ограда, окружающие хранилище, — добавил он. — Каждое сооружение в нелесном районе на севере укреплялось в течение трёх месяцев».
 
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Daily Mail Великобритания Европа
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