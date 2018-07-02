National Interest: Польша и США укрепят военное сотрудничество из-за «российской агрессии»

В целях защиты от «российской агрессии» военное сотрудничество между Польшей и США в ближайшем будущем будет только укрепляться, пишет The National Interest. Планы по созданию военной базы на польской территории, размещение системы ПРО «Иджис», а также покупка поляками большого количества американской военной техники — всё это свидетельствует о том, что Вашингтон представляет собой «главного стратегического союзника» Варшавы, добавляет издание.

В мае 2018 года Польша предложила США постоянную базу на своей территории, что не стало неожиданностью, учитывая широкое военное сотрудничество обеих стран, пишет автор материала The National Interest Чарли Гао. Польша купила у США много военной техники и рассматривалась как место для размещения систем ПРО, до того как от этой инициативы отказались из-за давления России.

Польша не доверяет своим западноевропейским союзникам по НАТО из-за «предательства» во время Второй мировой войны. Польское правительство опасается, что подобное «предательство» может повториться в ситуации «российской агрессии». «Слабая реакция крупных стран ЕС, таких как Германия и Франция, на украинский кризис, а также отказ этих стран повысить военные расходы НАТО до 2% делает их в глазах польских стратегов ненадёжными союзниками», — отмечает автор материала. Кроме того, эти же страны проявили нежелание вводить санкции против Москвы. Таким образом, США воспринимаются Варшавой как более надёжный стратегический военный партнёр.

Однако назначение американской базы будет всё же не в том, чтобы остановить российские войска, а в том, чтобы «повысить ставки» США в этом конфликте и стать «сдерживающим фактором». Согласно официальному плану, на базе будет размещаться «одна дивизия или эквивалентное число солдат». В то время как проект базы всё ещё обсуждается, Вашингтон планирует установить на территории Польши систему ПРО «Иджис». В дополнение к этому Польша покупает у США большое количество военной техники, в частности военно-воздушной, а также противоракетный комплекс «Пэтриот».

Сотрудничество между Польшей и США также затрагивает сферу артиллерии. Новый польский ракетно-артиллерийский комплекс создаётся в сотрудничестве с компанией Lockheed Martin. В ближайшем будущем польско-американское военное сотрудничество, кажется, станет только сильнее, подчёркивает автор материала. Польша показала, что она готова инвестировать значительные суммы в американские военные объекты на своей территории. Это, а также сотрудничество в покупке и разработке военной техники делает Польшу «главным военным партнёром в Центральной Европе», резюмирует автор The National Interest.