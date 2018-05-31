Defense News: в идее Польши разместить у себя базу США вопросов больше, чем ответов

Польша так хочет, чтобы на её территории разместилась постоянная военная база США, что готова выделить на это $2 млрд. Однако это предложение порождает больше вопросов, чем ответов, пишет Defense News. Неясно, кто будет покрывать расходы на содержание базы в дальнейшем. Более того, есть сомнения в целесообразности подобного решения: в США считают, что принцип ротации обеспечивает безопасность лучше постоянного базирования.

Уже на протяжении некоторого времени Польша хочет увеличенного присутствия США на её территории для повышения безопасности перед лицом «агрессивной России», пишет Джен Джадсон в Defense News.

Но даже когда правительственные силы предпринимают шаги к открытому распространению предложения о постоянном размещении военного подразделения США на территории Польши, возникают вопросы о том, «насколько это практично, желательно или даже доступно для США», отмечает издание.

Это предложение появилось повсюду, от многочисленных аналитических центров до конгресса США. Внимание в нём уделяется таким моментам, как, например, сумма, которую Польша должна платить за американскую базу, или где должно размещаться подразделение США в стране. Также в нём объясняется, почему присутствие США представляет ценность для региональной безопасности и стабильности.

Однако предложение вызывает больше вопросов в сфере логистики, чем даёт ответов, подчёркивает корреспондент издания. Польша предлагает выплатить от $1,5 млрд до $2 млрд за размещение постоянной базы США на её территории — но это касается только непосредственного первичного размещения сил и не учитывает содержание базы в дальнейшем. Вопрос заключается в том, кто будет покрывать связанные с базой расходы после однократного выделения фонда в размере $2 млрд — Польша или США.

Кроме того, есть и другой спорный момент — в частности, откуда прибудут американские подразделения для этой базы, пишет Defense News. По предложению польской стороны, там должна быть размещена целая дивизия, а это означает, что США должны либо отправить в Польшу соответствующее подразделение дополнительно, либо перевести военных из какого-то другого места. По мнению автора статьи, маловероятно, что конгресс захочет перемещать подразделения, даже самые небольшие, потому что это повлияло бы на ситуацию в тех районах, где стабильно базируются американские военные. Также сомнительно, чтобы США решили переместить свои подразделения из Германии, где они обустроены на высшем уровне.

Ожидается, что ответственный комитет сената составит законопроект, в котором будет рассматриваться возможность создания постоянного подразделения в Польше. Это вызовет дискуссию о том, действительно ли постоянное базирование обеспечивает безопасность лучше, чем принцип ротации войск.

Как отмечает издание, в последние несколько лет военное руководство США высоко оценило положительное влияние ротационных бригад на обеспечение безопасности в странах Восточной Европы, сдерживание России и достижение уровня боеготовности, которых невозможно было добиться при помощи войск постоянного базирования.

Экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес отметил в интервью Defense News, что, когда речь идёт о постоянном присутствии войск или постоянном базировании, важно, чтобы это осуществлялось не только между Польшей и США. «Согласие альянса всегда будет для меня руководством номер один в любом вопросе, поэтому всякое решение о постоянном размещении кого-либо где-либо должно приниматься по соглашению с нашими союзниками, когда все согласны, что это повышает общую безопасность», — заявил Ходжес в беседе с журналистами издания.

В то же время он дал понять, что по-прежнему выступает за ротационный принцип, потому что повышение уровня боеготовности имеет первостепенное значение для американских войск. По замечанию Ходжеса, ротируемые подразделения смогли организовать в два или три раза больше учений по проведению артиллерийских стрельб, перемещениям по железной дороге и отработке других навыков, чем им когда-либо удавалось за целый год постоянного базирования на своей территории.

Помимо этого, Ходжес обратил внимание на то, что расширенное присутствие НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, а также ротируемые бригады из США обеспечивают высокий уровень согласованности и безопасности на всём восточном фланге, не провоцируя провокаций и не давая преимущества одной стране над другими.

По мнению Ходжеса, сосредоточиться на увеличении роли ротации подразделений было бы более выгодно, чем делать ставку на постоянное базирование. В особенности это касается таких сил, как противовоздушная оборона, техническое обслуживание и логистика, в которых принцип ротации позволит заполнить существующие пробелы, заключает Defense News.