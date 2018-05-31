Defense News: в идее Польши разместить у себя базу США вопросов больше, чем ответов
Уже на протяжении некоторого времени Польша хочет увеличенного присутствия США на её территории для повышения безопасности перед лицом «агрессивной России», пишет Джен Джадсон в Defense News.
Но даже когда правительственные силы предпринимают шаги к открытому распространению предложения о постоянном размещении военного подразделения США на территории Польши, возникают вопросы о том, «насколько это практично, желательно или даже доступно для США», отмечает издание.
Это предложение появилось повсюду, от многочисленных аналитических центров до конгресса США. Внимание в нём уделяется таким моментам, как, например, сумма, которую Польша должна платить за американскую базу, или где должно размещаться подразделение США в стране. Также в нём объясняется, почему присутствие США представляет ценность для региональной безопасности и стабильности.
Однако предложение вызывает больше вопросов в сфере логистики, чем даёт ответов, подчёркивает корреспондент издания. Польша предлагает выплатить от $1,5 млрд до $2 млрд за размещение постоянной базы США на её территории — но это касается только непосредственного первичного размещения сил и не учитывает содержание базы в дальнейшем. Вопрос заключается в том, кто будет покрывать связанные с базой расходы после однократного выделения фонда в размере $2 млрд — Польша или США.
Кроме того, есть и другой спорный момент — в частности, откуда прибудут американские подразделения для этой базы, пишет Defense News. По предложению польской стороны, там должна быть размещена целая дивизия, а это означает, что США должны либо отправить в Польшу соответствующее подразделение дополнительно, либо перевести военных из какого-то другого места. По мнению автора статьи, маловероятно, что конгресс захочет перемещать подразделения, даже самые небольшие, потому что это повлияло бы на ситуацию в тех районах, где стабильно базируются американские военные. Также сомнительно, чтобы США решили переместить свои подразделения из Германии, где они обустроены на высшем уровне.
Ожидается, что ответственный комитет сената составит законопроект, в котором будет рассматриваться возможность создания постоянного подразделения в Польше. Это вызовет дискуссию о том, действительно ли постоянное базирование обеспечивает безопасность лучше, чем принцип ротации войск.
Как отмечает издание, в последние несколько лет военное руководство США высоко оценило положительное влияние ротационных бригад на обеспечение безопасности в странах Восточной Европы, сдерживание России и достижение уровня боеготовности, которых невозможно было добиться при помощи войск постоянного базирования.
Экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес отметил в интервью Defense News, что, когда речь идёт о постоянном присутствии войск или постоянном базировании, важно, чтобы это осуществлялось не только между Польшей и США. «Согласие альянса всегда будет для меня руководством номер один в любом вопросе, поэтому всякое решение о постоянном размещении кого-либо где-либо должно приниматься по соглашению с нашими союзниками, когда все согласны, что это повышает общую безопасность», — заявил Ходжес в беседе с журналистами издания.
В то же время он дал понять, что по-прежнему выступает за ротационный принцип, потому что повышение уровня боеготовности имеет первостепенное значение для американских войск. По замечанию Ходжеса, ротируемые подразделения смогли организовать в два или три раза больше учений по проведению артиллерийских стрельб, перемещениям по железной дороге и отработке других навыков, чем им когда-либо удавалось за целый год постоянного базирования на своей территории.
Помимо этого, Ходжес обратил внимание на то, что расширенное присутствие НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, а также ротируемые бригады из США обеспечивают высокий уровень согласованности и безопасности на всём восточном фланге, не провоцируя провокаций и не давая преимущества одной стране над другими.
По мнению Ходжеса, сосредоточиться на увеличении роли ротации подразделений было бы более выгодно, чем делать ставку на постоянное базирование. В особенности это касается таких сил, как противовоздушная оборона, техническое обслуживание и логистика, в которых принцип ротации позволит заполнить существующие пробелы, заключает Defense News.
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