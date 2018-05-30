Президент Польши: Москва так и не смирилась с крахом советской державы

Москва ставит под сомнение элементы международного порядка, построенного в результате перемен на рубеже 20-го и 21 века, заявил Анджей Дуда. Для неё мир, опирающийся на международное право и взаимное уважение интересов государств, попросту неприемлем, считает польский президент. И это, по его мнению, Москва доказала в Грузии, на Украине и в Крыму.
В польском сейме продолжается сессия Парламентского собрания НАТО, пишет Rzeczpospolita. Об угрозе и возможностях говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «У нас особый исторический опыт, поэтому сегодня нам понятно, что с момента аннексии Крыма ситуация с безопасностью изменилась», — заявил глава правительства.
Об угрозе со стороны России говорил также президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что Москва ставит под сомнение «элементы международного порядка, построенного в результате перемен на рубеже 20-го и 21 века». По его мнению, для Москвы неприемлем «мир, опирающийся на международное право и взаимное уважение интересов равноправных государств».
«Москва, наверное, никогда не смирилась с распадом державного Советского Союза. Вторжение в Грузию, беззаконная аннексия Крыма и военная интервенция на Украине показывают реальные намерения России», — убеждён президент.
Глава Польши также заявил, что России ничто не может помешать осуществить покушение на людей на территории государств, принадлежащих НАТО, резюмирует Rzeczpospolita.
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