Wyborcza: «нажива» на жителях Польши и Литвы сошла «Газпрому» с рук

Европейская комиссия приняла решение не штрафовать «Газпром» по антимонопольному делу, которое длилось семь лет, пишет Gazeta Wyborcza. Издание подчёркивает, что в Брюсселе не встали на сторону Польши и других стран Восточной Европы, хотя российский концерн в течение долгих лет продавал им газ «по завышенным ценам».

«Газпром» не получит штраф за то, что «годами наживался» на жителях Польши и остальных государств Центральной Европы, и его даже не будут за это клеймить — так решила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргерет Вестагер, которая занимается борьбой с монополистами, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.

Почти семь лет Европейская комиссия вела следствие против «Газпрома» об использовании сохранившейся со времен Советского Союза доминирования в поставках в государства Центральной и Восточной Европы, что усугубляет их зависимость от газа из России и навязывает завышенные цены на это сырье, поясняет автор. Во время следствия Европейская комиссия собрала весомые доказательства, как следует из её документов, которые уже несколько недель циркулируют на интернет-порталах в Европе. Из них четко следует, что «Газпром» выжал из этих государств миллиарды долларов США. Сама Литва, по заявлению которой ЕК начала это следствие, посчитала, что на рубеже десятилетий переплатила за газ из России астрономическую сумму, равную $1,5 млрд. «В случае Польши на кону еще более большие деньги», — подчёркивает он.

Но «Газпром» уже может вздохнуть с облегчением. В четверг ЕК объявила, что «Газпром» не получит никакого наказания, хотя за такое нарушение антимонопольных законов она могла присудить российскому концерну штраф до 10% его годового оборота — свыше €10 млрд.

Еврокомиссия формально даже не объявила, что такая практика «Газпрома» противоречила европейскому праву. Она решила только признать связывающие обязательства, определенные самим российским концерном косметические изменения в принципах его действия. Например такие, как формальный отказ от контрактных запретов реэкспорта российского газа, которые и так годами не признается на территории ЕС, объясняет Кублик.

«Другими словами, ЕК огласила приговор, который сам себе приготовил «Газпром». А как это относится к правилу nemo judex in causa sua — никто не может быть судьей в своем собственном деле — одного из правовых фундаментов Европы?», — задаётся вопросом автор.

Но какими являются фактические обязательства «Газпрома» — неизвестно. Потому что Европейская комиссия скрыла решение по этому делу, объясняя, что на его публикацию концерн не согласился.

Подозрение вызывает также разница в подходе Европейской комиссии к «Газпрому» и американских концернам. В быстром темпе Брюссель может наказывать большими штрафами Facebook за неполное выполнение информационных требований или Microsoft за ограничение доступа к конкурентным интернет-поисковикам. А следствие касательно «Газпрома» за наживу на протяжении долгих лет на клиентах этого концерна ЕК ведет годами и позволяет российскому концерну уклониться от ответственности.

Разница состоит в том, что на действия американских концернов жаловались их конкуренты из Германии и Франции. А на злоупотреблениях «Газпрома» теряли жители Центральной Европы, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.