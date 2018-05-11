Die Welt: Германия поможет России перестать быть империей

Крах Советского Союза стал для Запада неожиданностью, поэтому он не смог интегрировать Россию в содружество западных государств. Как пишет Die Welt, после завершения правления Владимира Путина, Западу нельзя будет упускать ещё один шанс, и Германия могла бы сыграть главную роль в вестернизации постимперской России.

Решающим историческим фактором нынешней напряжённости между Россией и Западом стал упущенный шанс 90-х годов. Как пишет Die Welt, крах Советского Союза в 1991 году и последовавшая затем попытка европеизации новой России стали для Запада неожиданностью. Запад не разрабатывал никаких проектов и планов для создания демократической и прозападной России даже тогда, когда перестройка Горбачёва в конце 1980-х годов все отчётливее напоминала революцию.

Издание отмечает, что предложения о сотрудничестве, которые Запад делал Москве в 90-е годы, были не скоординированы, а также лишены фантазии и целей. Конечно, предпринимались и многочисленные отдельные шаги в правильном направлении, например, приём России в Совет Европы, превращение «Большой семёрки» в «Большую восьмёрку» или создание Совета НАТО — Россия, однако для новой России не было разработано ни ясных стратегических представлений, ни перспективных шагов по включению постимперского государства в содружество западных государств.

Более серьёзные в концептуальном отношении проекты Запада, как, например, так называемые четыре пространства между ЕС и Россией от 2003 года или германо-российское партнёрство по модернизации от 2008 года, были разработаны тогда, когда уже начала крепнуть система Путина, однако эти инициативы запоздали.

«Существует много различий между Советским Союзом ранних 1980-х годов с одной стороны и нынешней Российской Федерацией, с другой. И тем не менее советское государство позднего периода и нынешнее российское государство сходны в том, что как погибающий СССР, так и режим Путина были вынуждены маневрировать в социально-экономических тупиках. Путин создал с 1999 года своеобразный корпоративно-клептократический порядок в России. Этот псевдодемократический режим, как и якобы советская система демократических Советов, недолговечен и обречён на провал. Это лишь вопрос времени, когда рухнет система Путина», — пишет автор статьи.

По его мнению, в конечном счёте, будущее России может быть обеспечено лишь пошаговой интеграцией в западные структуры экономики и безопасности. Россия — это часть Европы, а не Евразии, и Запад должен заранее готовиться к новому российскому падению режима и новому прозападному повороту Москвы.

Как это уже было с Украиной или Грузией, Запад должен будет предложить России план действий по либерализации визового режима в рамках Шенгена и углублению зоны свободной торговли с ЕС, а также постепенное вхождение в НАТО. Тем самым Запад покажет россиянам, что он ни в коем случае не желает отграничения или даже изоляции Москвы, а, наоборот, стремится к тесному партнёрству и к глубокой интеграции. Однако то, что данный путь предусматривает прощание с империей, россияне должны понять сами.

«Дни Путина и его хрупкой политической системы в любом случае сочтены. Когда, наконец, настанет время нового поворота в России, нельзя будет повторять тяжёлые ошибки 1990-х годов. Германия как бывшая постимперская страна, выигравшая от такой западной политики в 1950-е годы, а также как западная страна, наиболее тесно связанная с Россией, могла бы сыграть ведущую роль в реализации этого проекта», — заключает Die Welt.