Cтолтенберг: Москва выиграет больше от сотрудничества с НАТО, нежели от конфронтации

Не будет возвращения к старым временам до тех пор, пока Россия не изменит своего поведения, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В интервью Gazeta Wyborcza он выразил надежду, что Россия и сама рано или поздно поймёт: от сотрудничества с НАТО пользы будет больше, чем от конфронтации с альянсом.

Несмотря на то что Россия подливает масло в огонь на Восточной Украине, поддерживает силы режима в Сирии и даже не воздержалась от применения химического оружия во время покушения в Великобритании, стране НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уверяет, что целью альянса является не провоцирование конфликтов, а их предотвращение. «НАТО не хочет ни новой холодной войны, ни гонки вооружений», — заявил в интервью Gazeta Wyborcza глава Североатлантического альянса.

В беседе с польским изданием он обратил внимание на то, что НАТО было в состоянии защищать своих членов от атак на протяжении почти 70 лет и продолжает это делать. Это эффект того, что альянс способен меняться и приспосабливаться к ситуации и новым угрозам. «После холодной войны мы сократили наше присутствие в Европе, концентрируясь на прекращении этнических конфликтов на Балканах или терроризма в Афганистане. Но сейчас мы в состоянии укреплять общую оборону в Европе, непосредственно реагируя на агрессивную политику России. Россия ответственна за незаконную аннексию Крыма, дестабилизацию Восточной Украины, а также за кибератаки и другие агрессивные действия против многих стран», — перечислил Йенс Столтенберг.

На вопрос о том, имеет ли в нынешних условиях смысл какой-либо диалог с Россией, генсек НАТО ответил: «Я норвежец, моя страна соседствует с Россией. На протяжении долгих лет мы вели диалог с ней именно потому, что мы являлись членом НАТО, альянс давал нам для этого платформу».





«Россия — это наш самый большой сосед, и мы должны пытаться иметь с ней лучшие отношения. Я не говорю, что это легко. Но верю, что рано или поздно Москва поймёт, что она выиграет больше от сотрудничества с нами, нежели от конфронтации. На этой неделе собирается Совет Россия — НАТО, меня интересуют результаты», — подчеркнул он.

Йенс Столтенберг не согласен с голосами, которые слышны в Европе о том, что в отношениях с Россией надо вернуться к старым добрым временам, закончить махать саблей, забыть об Украине, которая не принадлежит ни к ЕС, ни к НАТО. «Не будет возвращения к старым временам до тех пор, пока Россия не изменит своего поведения», — заявил он и добавил, что у НАТО сейчас всё больше войск на восточном фланге — сил быстрого и очень быстрого реагирования. В первый раз с момента окончания холодной войны возросли расходы государств-членов на оборону.

Генеральный секретарь НАТО также не считает, что из-за активного участия альянса в бассейне Средиземного моря будет проигнорирован восточный фланг и его проблемы. Альянс не может выбирать: противодействать терроризму на юге или всё более агрессивной России на востоке. «Мы должны справиться с обеими угрозами. Мы являемся самым большим альянсом на земном шаре, мы представляем половину вооружённых сил мира. Нас касается как терроризм на юге, который может добраться до улиц наших городов, так и Россия, Северная Корея и угрозы в киберпространстве. Мы в состоянии справиться с каждой из них», — резюмировал в интервью Gazeta Wyborcza глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.