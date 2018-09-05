El Mundo: Литва испугалась, что Россия оккупирует её на такси

Национальный центр кибернетической безопасности Литвы заявил, что проводит ряд проверок в отношении российского приложения «Яндекс. Такси». Как пишет El Mundo, литовские чиновники опасаются, что приложение передаёт данные пассажиров чуть ли не напрямую в подвалы Лубянки, поэтому госчиновникам советуют не пользоваться данным сервисом.

Российское вторжение в Литву не покажут по телевизору, поскольку оно прибудет на такси. Как пишет El Mundo, такое экстравагантное опасение распространено среди некоторых групп населения этой прибалтийской страны.

Национальный центр кибернетической безопасности Литвы заявил, что проводит «ряд проверок» российского мобильного приложения «Яндекс. Такси», которое обвиняют «в передаче данных пассажиров с литовской территории чуть ли не напрямую в подвалы Лубянки».

Как отмечает издание, «Яндекс» — это русский Google, он предлагает свою почту, поисковик, карты и транспорт — через приложение, подобное Uber. Данное приложение требует доступа, среди прочего, к микрофону, камере и местной сети, поэтому литовских госработников попросили его не устанавливать.

«И всё из-за страха, что Москва «записывает все ходы», чтобы снова сесть за руль», — заключает El Mundo.