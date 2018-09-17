Левый берег: Эстония начала объединённые учения «Морской ёж — 2018»

В Минной гавани Таллина стартовали учения «Морской ёж — 2018», где впервые одновременно будут принимать участие резервисты, кадровые военнослужащие, срочники и представители военизированной добровольческой организации «Кайтселиит». Эти объединённые манёвры станут крупнейшими в Эстонии за последние 25 лет, поскольку ранее их проводили для каждого подразделения в отдельности, сообщает «Левый берег».
В воскресенье в Эстонии начались «крупнейшие в истории страны» военно-морские учения под названием Mere-siil 2018 («Морской ёж — 2018»), сообщает «Левый берег». Как пояснили в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, в ходе манёвров будет отрабатываться деятельность руководящих структур ВМС, а также пройдёт подготовка резервистов.
«Таких учебных сборов в военно-морском флоте ещё не проводили за последние 25 лет. Сборы начались с формирования частей, затем последует подготовка срочников по специальностям», — рассказал в беседе с журналистами командующий ВМС Эстонии морской капитан Юри Саска.
Учения продлятся до 27 сентября, говорится в статье. В них примут участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих, срочников и представителей военизированной добровольческой организации «Кайтселиит». Кроме того, будут также задействованы представители департамента полиции и пограничной охраны, водного департамента и государственной канцелярии.
Большая часть манёвров пройдёт в Минной гавани Таллина. Резервисты будут отрабатывать действия с оружием, оказание первой медицинской помощи, компьютерное дело, охрану порта, разминирование и принципы управления подразделениями, поясняет «Левый берег». Ранее учения проводили раздельно по морским специальностям: для морских сапёров, связистов, береговых подразделений и командиров подразделений резервистов.
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