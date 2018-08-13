ERR: случайно выпущенную в Эстонии боевую ракету за неделю так и не нашли

Выпущенную по ошибке испанским истребителем боевую ракету не удалось найти в заповеднике Эндла, где она могла упасть. Эстонские военные сняли полуметровый слой почвы и применили глубинные металлоискатели, но это не принесло результатов. Теперь поиски ракеты продолжаются с помощью летательных средств, передаёт ERR.

В субботу Силы обороны после основательной проверки прекратили работы по поиску ракеты, выпущенной по ошибке испанским истребителем, в прежней зоне поисков заповеднике Эндла. Частей ракеты или вещественных доказательств, указывающих на её приземление, найдено не было. Поиски вероятного места приземления ракеты продолжатся с помощью летательных средств ВВС.

Прибывшие в пятницу в зону поисков военнослужащие первой пехотной бригады проверили территорию почти в 600 квадратных метров с помощью металлоискателей и ещё 200 гектаров визуально. «Поскольку в поверхностном слое было много ложных сигналов, то при помощи экскаватора мы сняли почти полуметровый слой почвы до глины и продолжили поиски глубинными металлоискателями», — сказал руководивший ходом поисков начальник сапёрного центра Сил обороны капитан Кармо Саар.

По его словам, даже на глубине шести метров детектор не обнаружил сигналов, указывавших на ракету. «Это плотный глиняный грунт. Учитывая алюминиевую конструкцию ракеты, по нашей оценке, она не смогла бы оказаться глубже шести метров», — рассказал капитан Саар.

После проверки по возможности восстановили прежний вид территории и продолжили визуальный осмотр зоны диаметром в полкилометра, что тоже не дало результатов.

По словам полковника ВВС Рийво Валге, поиски продолжат с помощью летательных средств. По его словам, возможно, что ракета попала в заболоченную местность и её не найдут, но сейчас решено продолжить визуальный осмотр. «Мы надеялись, что найдём ракету в этой зоне поисков, так как все внешние признаки указывали на это, но наши приметы не привели нас к находке», — сказал Валге.

Силы обороны по-прежнему благодарны за информацию, которая могла бы помочь в поисках ракеты. В случае обнаружения похожих на ракету предметов военнослужащие просят немедленно покинуть это место и сообщить о находке по номеру 112.

Во вторник, 7 августа, в 15:44 в Южной Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полёта по ошибке запустил боевую ракету класса «воздух — воздух».

Дата публикации 11 августа 2018 года.