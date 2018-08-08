ERR: информация о случайном запуске боевой ракеты дошла до эстонских ВВС не сразу

Испанский истребитель Eurofighter по ошибке выпустил в небо над Эстонией боевую ракету класса «воздух — воздух», которая ориентировочно могла приземлиться в 40 км от Тарту. Эстонские военные приступили к её поиску, однако информация дошла до них не сразу, передаёт ERR. По словам командующего ВВС Эстонии Рийво Валге, ему сообщили об ошибочном пуске лишь через полтора часа, а авиадиспетчеров уведомили спустя более двух часов после инцидента.

Аэронавигационную службу Эстонии уведомили о выпущенной накануне испанским истребителем боевой ракете класса «воздух — воздух» только спустя пару часов после инцидента. Как сообщил член правления акционерного общества «Аэронавигационная служба Эстонии» Юллар Салумяэ, ошибочный пуск ракеты произошёл в 15:44, а диспетчерам об этом сообщили около шести вечера, передаёт в среду служба новостей «Радио 4».

Салумяэ подтвердил порталу Delfi, что пассажирских самолётов в зоне пуска боевой ракеты не было, и отметил, что истребители обычно летают ниже, чем пассажирские самолёты. «Истребитель находился в тренировочной зоне, поэтому для пассажирских самолётов опасности он не представлял», — заявил он.

Инженер ракетных войск Урмас Роозимяги сообщил в интервью изданию Postimees, что если бы в тот момент, когда пилот выпустил ракету, рядом оказался пассажирский самолёт, могла бы произойти катастрофа, поскольку не исключено, что ракета могла бы выбрать своей целью именно этот самолёт.

Командующий ВВС Эстонии Рийво Валге в интервью «Актуальной камере» во вторник вечером сообщил, что ему сообщили об ошибочном пуске ракеты только спустя полтора часа после инцидента.

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, полёты испанских истребителей в Эстонии временно приостановлены до установления всех обстоятельств инцидента, и воздушное пространство страны будут охранять португальские военные самолёты.

Напомним, 7 августа во второй половине дня недалеко от Отепя испанский истребитель Eurofighter по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух — воздух» в северо-западном направлении. Силы обороны сейчас ведут её поиски. Тех, кто найдёт ракету или её компоненты, военные просят ни в коем случае не трогать находку, а немедленно сообщить о ней по телефону ВВС Эстонии 717 1900 или по номеру экстренной помощи 112.

Длина ракеты AMRAAM, которую выпустил испанский экипаж во время учебного полёта неподалёку от Отепя, составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров. Последнее предполагаемое место расположения ракеты находилось в 40 километрах к северу от Тарту.

Дата публикации 08 августа 2018 года.