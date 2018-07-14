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Time: эстонцев не беспокоят слова Трампа — они в альянсе уверены

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Во время саммита НАТО Дональд Трамп критиковал своих союзников за недостаточный бюджет на оборону, и это вызвало беспокойство в Западной Европе. Но, как отмечается в статье Time, в Эстонии не видят повода для волнений. С одной стороны, там уверены, что в случае необходимости альянс придёт на помощь своему прибалтийскому члену, а с другой — эстонцы сомневаются, что сама Россия станет сейчас проявлять агрессию.
Time: эстонцев не беспокоят слова Трампа — они в альянсе уверены
Reuters

Если на Западе на саммит НАТО отреагировали критически, то на восточном фронте удивительным образом всё спокойно, пишет корреспондент журнала Time из Таллина. Как отмечает автор статьи, в странах, «зажатых» между Западом и Россией, сложности внутри НАТО не заставили людей «копать окопы или призывать резервистов». Точно так же и критические заявления Трампа в адрес лидеров Великобритании и Германии не ввели Восточную Европу в отчаяние.

По словам автора статьи, это может показаться парадоксальным, но для небольших государств Восточной Европы очевидно, что НАТО — сильный альянс, а Россия слаба. «Эстонцы достаточно давно имеют дело с российским соседом, чтобы знать, что при Владимире Путине Россия — больше не тот Голиаф, которым была во время холодной войны. И в случае маловероятной атаки со стороны России самые восточные члены НАТО довольно уверены, что их союзники подставят плечо».

Так, корреспондент издания встретился с Меэлисом Кийли, который возглавляет Союз обороны Эстонии, и он уж точно не станет преуменьшать угрозу, исходящую от России, ведь он занимается тренировкой и обучением волонтёров на случай российского вторжения. Однако даже он не показался журналисту обеспокоенным угрозами Трампа в отношении стран альянса, которые не платят свои взносы.

«Придёт ли НАТО на помощь Эстонии? Это неправильный вопрос. Вопрос в том, станет ли НАТО защищать себя. И ответ — конечно, станет», — приводит издание слова Кийли, который отмечает, что у альянса нет выбора, ведь если он потеряет хоть пядь своей территории, то западный мир развалится.

В трансатлантическом сообществе заявления Трампа вызвали панику, отмечает автор статьи, но несмотря на это США всё же подписали общую декларацию после саммита, где есть заверение, что Америка будет защищать союзников, и осуждение России. На пресс-конференции Трамп подтвердил приверженность НАТО, и никто не предлагал сокращать военные учения в Восточной Европе или контингент у российских границ.

Россия же, наоборот, сокращает военный бюджет: правительство планирует тратить на оборону не больше 1,5% ВВП. Как отмечает автор статьи, это связано с тем, что экономика страдает от западных санкций и низких цен на нефть. Кроме того, по словам Кийли, Россия — олигархия, где богатство элит находится в западных банках, а дети учатся в западных школах. Поэтому они вовсе не заинтересованы разрывать свои связи с Западом.

Не заинтересован в этом и российский средний класс, который активно путешествует в той же Эстонии. Как отмечает журналист Time, российские туристы и принимающая сторона в Эстонии выглядели гораздо более приветливо, чем европейские лидеры, которым в тот же день приходилось принимать у себя Трампа.

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Time США Северная Америка
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