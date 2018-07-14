Time: эстонцев не беспокоят слова Трампа — они в альянсе уверены

Во время саммита НАТО Дональд Трамп критиковал своих союзников за недостаточный бюджет на оборону, и это вызвало беспокойство в Западной Европе. Но, как отмечается в статье Time, в Эстонии не видят повода для волнений. С одной стороны, там уверены, что в случае необходимости альянс придёт на помощь своему прибалтийскому члену, а с другой — эстонцы сомневаются, что сама Россия станет сейчас проявлять агрессию.

Если на Западе на саммит НАТО отреагировали критически, то на восточном фронте удивительным образом всё спокойно, пишет корреспондент журнала Time из Таллина. Как отмечает автор статьи, в странах, «зажатых» между Западом и Россией, сложности внутри НАТО не заставили людей «копать окопы или призывать резервистов». Точно так же и критические заявления Трампа в адрес лидеров Великобритании и Германии не ввели Восточную Европу в отчаяние.



По словам автора статьи, это может показаться парадоксальным, но для небольших государств Восточной Европы очевидно, что НАТО — сильный альянс, а Россия слаба. «Эстонцы достаточно давно имеют дело с российским соседом, чтобы знать, что при Владимире Путине Россия — больше не тот Голиаф, которым была во время холодной войны. И в случае маловероятной атаки со стороны России самые восточные члены НАТО довольно уверены, что их союзники подставят плечо».



Так, корреспондент издания встретился с Меэлисом Кийли, который возглавляет Союз обороны Эстонии, и он уж точно не станет преуменьшать угрозу, исходящую от России, ведь он занимается тренировкой и обучением волонтёров на случай российского вторжения. Однако даже он не показался журналисту обеспокоенным угрозами Трампа в отношении стран альянса, которые не платят свои взносы.



«Придёт ли НАТО на помощь Эстонии? Это неправильный вопрос. Вопрос в том, станет ли НАТО защищать себя. И ответ — конечно, станет», — приводит издание слова Кийли, который отмечает, что у альянса нет выбора, ведь если он потеряет хоть пядь своей территории, то западный мир развалится.



В трансатлантическом сообществе заявления Трампа вызвали панику, отмечает автор статьи, но несмотря на это США всё же подписали общую декларацию после саммита, где есть заверение, что Америка будет защищать союзников, и осуждение России. На пресс-конференции Трамп подтвердил приверженность НАТО, и никто не предлагал сокращать военные учения в Восточной Европе или контингент у российских границ.



Россия же, наоборот, сокращает военный бюджет: правительство планирует тратить на оборону не больше 1,5% ВВП. Как отмечает автор статьи, это связано с тем, что экономика страдает от западных санкций и низких цен на нефть. Кроме того, по словам Кийли, Россия — олигархия, где богатство элит находится в западных банках, а дети учатся в западных школах. Поэтому они вовсе не заинтересованы разрывать свои связи с Западом.



Не заинтересован в этом и российский средний класс, который активно путешествует в той же Эстонии. Как отмечает журналист Time, российские туристы и принимающая сторона в Эстонии выглядели гораздо более приветливо, чем европейские лидеры, которым в тот же день приходилось принимать у себя Трампа.