Washington Examiner объяснил, почему НАТО не стоит бояться учений «Восток-2018»

Учения «Восток-2018» проходят вдали от европейских границ, так что странам НАТО они не угрожают, пишет The Washington Examiner. При этом западные специалисты могут на их основе изучить принцип работы и взаимодействия вооружённых сил России и Китая, а также использовать эти манёвры как козырь в дипломатических переговорах с другими государствами.

В сентябре Россия будет проводить крупнейшие военные учения «Восток-2018», однако западные страны этот факт не должен беспокоить, пишет The Washington Examiner. Так, отмечает издание, учения будут проходить на Дальнем Востоке, вдалеке от европейских границ. Таким образом, нет никаких оснований для опасений, что это прикрытие для захвата каких-либо стран НАТО.

Кроме того, это возможность для альянса увидеть российскую военную доктрину в действии. Россия задействует в учениях 300 тыс. военных, 1 тыс. самолётов и тысячи единиц другой техники, из чего понятно, что Путин пытается укрепить способность своей армии к маневрированию. Таким образом, страны НАТО могут оценить, как российские подразделения получают приказы, ведут совместную работу, используют индивидуальную тактику.

Более того, в манёврах будут задействованы силы Китая и Монголии. У России и Китая есть общие стратегические интересы в том, чтобы заменить миропорядок, в котором царят США. Но при этом в сотрудничестве Москвы и Пекина нет ничего нового, опасности для США это не несёт. Наоборот, американские специалисты могут понаблюдать за тем, как китайские и российские силы будут вести совместные действия.

К тому же, отмечает издание, такое сотрудничество даёт сигнал Индии, что она должна увеличить свои усилия по выстраиванию отношений с США. У Индии и Соединённых Штатов общие интересы и ценности, и при этом ей постоянно угрожает Китай. Поэтому Трампу нужно особенно упирать на факт этих совместных учений Москвы и Пекина, когда он будет говорить с премьер-министром Моди об укреплении взаимодействия в военной сфере.

Что же касается Монголии, то и у неё хорошие отношения с США, а пригласили её на эти манёвры, чтобы рассеять подозрения, будто эти учения могут привести к захвату её территории, пишет автор статьи.

Так что для США и их союзников эти учения — это и предупреждение, и возможность для изучения, отмечает The Washington Examiner. «Нам напоминают, что Китай и Россия стремятся разрушить миропорядок, основанный на либерализме. Но мы также получаем редкую возможность посмотреть, как они могут действовать, чтобы добиться своих целей. И в таком случае мы можем лучше подготовиться, чтобы их остановить».