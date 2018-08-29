Washington Examiner объяснил, почему НАТО не стоит бояться учений «Восток-2018»
Правительство Египта одобрило контракт между Национальным управлением железных дорог страны и российско-венгерским консорциумом с участием «Трансмашхолдинга» на покупку 1300 пассажирских вагонов.
Французская теннисистка Ализе Корне получила предупреждение от судьи в матче заключительного в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата США.
В Хабаровском крае смогут сдавать Единый государственный экзамен по китайскому языку в 2019 году.
Россия обсуждает ситуацию в Идлибе и Африне с Ираном и Турцией, а также с сирийским правительством и представителями оппозиции. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов.
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о ходе восстановления после травмы, полученной в матче за Суперкубок России со столичным «Локомотивом».
Итальянский художник, создатель постеров к знаменитым голливудским кинокартинам Сильвано Кампеджи скончался на 96-м году жизни, передаёт ANSA.
В Еврокомиссии призвали мирно урегулировать конфликт британских и французских рыбаков из-за ловли морских гребешков.
Врач рассказал об операции, которую провели женщине, чей сын расклеивал объявления с призывом найти для неё лекарство.
В настоящее время нет повода для выхода компании Uniper из проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявили в пресс-службе немецкой компании.
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал введение организаторами десятиминутного перерыва в связи с аномальной жарой.
Россия и США обсуждают ситуацию вокруг сирийского Идлиба. Об этом на пресс-конференции заявил глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос RT.
Футболисты «Ньюкасла» Джамаал Ласселс и Мэтти Ричи подрались друг с другом накануне матча третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Челси».
Израиль готов незамедлительно отреагировать на действия Ирана в Сирии в том случае, если они будут представлять угрозу. Об этом заявил министр разведки Израиля Исраэль Кац.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром назвал эгоистичной позицию США по ситуации в Сирии.
В Ханты-Мансийском автономном округе предупредили о первых заморозках в пятницу, 31 августа. Об этом сообщает kp.ru.
Увольнение работников в предпенсионном возрасте может наказываться штрафом до 200 тыс. рублей или зарплатой за полтора года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Два уголовных дела об избиениях заключённых в ярославской колонии №1 объединены в одно производство.
Член совета директоров Федерации футбола Египта Халид Латиф обратился к нападающему «Ливерпуля» и сборной страны Мохаммеду Салаху после критики спортсмена в адрес местных футбольных властей.
Усадьбу XIX века на Новой Басманной улице в Москве признали памятником архитектуры, сообщает портал мэра и правительства.
Пилоты вертолёта Ми-8 обнаружили упавший легкомоторный самолёт в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН оценил намерение Украины закупить у США комплексы ПВО.
Осуждённый Евгений Макаров признан потерпевшим по второму уголовному делу об избиениях заключённых в ярославской колонии.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в первые дни нового учебного года.
Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк стал игроком футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга.
Актёр Стивен Сигал подал заявку на регистрацию бренда для открытия в России школы айкидо.
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев оценил действия футбольного клуба «Ростов» под руководством Валерия Карпина в преддверии очного матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На строящейся в Крыму трассе «Таврида» установлено первое барьерное заграждение. Об этом сообщил пресс-секретарь строительного управления компании «ВАД» (генподрядчик строительства) Григорий Назаров.
Германский энергетический концерн Uniper, который является одним из партнёров «Газпрома» по «Северному потоку — 2», не исключает выхода из проекта из-за американских санкций. Об этом заявил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк.
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор не принял приглашение американского боксёра Флойда Мейвезера — младшего тренироваться в его зале в рамках подготовки к поединку за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми опроверг сообщения СМИ о том, что Министерство иностранных дел Франции якобы предписало своим сотрудникам отложить на неопределённый срок любые поездки в Иран.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложения президента России Владимира Путина по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве.
Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слова президента московского «Локомотива» Ильи Геркуса, который пригласил его и капитана столичного «Спартака» Дениса Глушакова посетить матчи железнодорожников в Лиге чемпионов.
Генпрокурор России Юрий Чайка считает необходимым применять санкции в отношении работодателей, которые отказывают в приёме на работу пенсионерам.
Британский велогонщик команды Dimension Data Марк Кавендиш решил приостановить карьеру на неопределённый срок из-за проблем со здоровьем.
В Генпрокуратуре России заявили, что арестованная в Турции дочь бывшего главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева подозревается в участии в незаконном вооружённом формировании.
В результате ДТП с участием «газели» и КамАЗа в Кизлярском районе Дагестана пострадали 11 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Агент Дэвид Маннасех сообщил, что его клиент, полузащитник варшавской «Легии» и молодёжной сборной Польши по футболу Себастьян Шиманьски, не перейдёт в московский ЦСКА.
Власти немецкого Висбадена распорядились демонтировать четырёхметровую золотую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, установленную в рамках фестиваля искусств.
Украина запретила импорт российского цементного клинкера. Об этом сообщает Интерфакс.
Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова раскритиковала решение убрать беговые дорожки с московского стадиона «Лужники», на котором проводились матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Великобритания намерена расширить своё дипломатическое присутствие в странах Западной Африки, открыв новые посольства в Чаде и Нигере. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству как можно скорее представить предложения по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве с учётом заявлений президента Владимира Путина.
Более 10 тыс. человек приняли участие в акции протеста против реформы образования в столице Кипра Никосии.
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что наставник тольяттинской «Лады» Левон Акопян будет похоронен 31 августа в Волгограде.
Совет Федерации поддержит инициативы российского президента Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства, пакет законов будет рассмотрен до конца года.
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус решил вмешаться в спор между экс-футболистом санкт-петербургского «Зенита» Владиславом Радимовым и капитаном столичного «Спартака» Денисом Глушаковым.
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал стороны конфликта в Донбассе соблюдать «школьное перемирие».
Курс рубля перешёл к росту против доллара и евро на фоне обращения российского лидера Владимира Путина к гражданам страны по вопросу изменений в пенсионном законодательстве.
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подростков, подозреваемых в избиении жителей Санкт-Петербурга в Таврическом саду, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Защитник сборной России на чемпионате мира 2018 года по футболу Сергей Игнашевич рассказал, как относился к критике в СМИ перед стартом домашнего первенства мира.