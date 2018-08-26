National Interest: самая серьёзная проблема для армии США — отнюдь не Россия

В настоящее время Америка старается уязвить Китай, подвергая себя совершенно ненужному риску, а также провоцирует Россию военными операциями близ её границ, что никак не улучшает собственную безопасность Соединённых Штатов, пишет бывший подполковник Армии США Дэниел Дэвис в своей статье для The National Interest. Кроме того, Вашингтон предоставляет гарантии безопасности маленьким государствам, которые могут втянуть его в войну, а также участвует в операциях в ряде стран, где у США нет никаких интересов в сфере безопасности.

Самая серьёзная проблема для вооружённых сил США — это отнюдь не Россия и Китай, а чрезмерное либо неправильное использование своей военной силы, убеждён автор.

По мнению Дэвиса, Соединённым Штатам необходимо срочно провести реформу своей политики.

Без сомнения, США обладают самыми крупными в мире ВВС и ВМС.

«Мы доминирующая глобальная держава, как в военном, так и в экономическом плане. В большинстве своём господство Америки базируется на современных вооружениях и технологиях, на основе которых созданы эти вооружения. Однако наша зависимость от технологий — это палка о двух концах», — считает обозреватель The National Interest.

Если в один прекрасный день кто-то из противников США воспользуется космическими вооружениями для уничтожения американских навигационных и разведывательных спутников, то Вашингтон немедленно утратит существенную долю своего военного потенциала.

Чтобы сохранить статус доминирующей мировой державы, Америке необходимо немедленно провести два преобразования.

«Во-первых, мы должны признать, что у любой силы есть свои пределы. Мы не можем постоянно использовать военную силу или угрожать её применением для того, чтобы вынуждать наших конкурентов и противников соглашаться на все наши требования, и на это есть очевидные причины: подобное поведение порождает страх перед Америкой и побуждает наших противников наращивать исследования и разработку контрмер», — говорится в статье.

Во-вторых, Соединённых Штатам следует беречь свою силу.

«Мы в течение двух десятилетий распыляли нашу военную силу», — сетует автор.

По его словам, США вместо того, чтобы сосредоточиться на потенциальных экзистенциональных сражениях, стали мастером маленьких войн и борьбы с терроризмом.

«В ходе этого процесса мы довели нашу военную технику до состояния износа, залезли в триллионные долги, чтобы финансировать непоследовательные и ненужные боевые операции, кроме того произошла реальная деградация обычных боевых навыков, которые необходимы нашим войскам для противодействия традиционным боеспособным оппонентам», — пишет издание.

Чрезмерное использование американской армии и недостаточное развитие за последние два десятилетия военных возможностей США подорвали некогда подавляющее военное господство Вашингтона.

«Чтобы наверстать упущенное и повысить общую безопасность нашей страны, мы должны лучше беречь наши силы и должны немедленно начать сворачивать наши текущие — в большинстве своём, ненужные — боевые развёртывания по всему миру. Успех в этом начинании повысит нашу национальную безопасность. Сохранение статуса-кво, между тем, продолжит подрывать наши силы и увеличит шансы того, что однажды мы потерпим прямое военное поражение», — подытоживает Дэниэл Дэвис свою статью для The National Interest