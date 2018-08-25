RP: Россия признала, что войну в Сирии она превратила в полигон

Недавнее заявление Минобороны России по итогам трёхлетнего присутствия в Сирии — достаточно откровенное признание того, что Москва расценивает эту страну как военный полигон, пишет Rzeczpospolita. А российские генералы используют гражданский конфликт для того, чтобы сделать карьеру, убеждено польское издание.

В гражданской войне в Сирии участвовало более 60 тысяч российских солдат, в том числе более 400 генералов, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Анжей Ломановский.

«Опыт в борьбе (…) Через группировку с коллективами своих штабов прошли все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий и армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, командиры дивизий, а также 95% командиров общевойсковых бригад и полков», — проинформировало Российское Министерство обороны, подводя итог трехлетней операции в Сирии.

«Это достаточно откровенное признание. Никакое из современных государств не осмелилось бы сделать чего-то такого: сказать, что такого рода война — это обычные учения», — заявил польскому изданию военный эксперт Александр Гольц.

В течение последнего года в российской армии возникла традиция, что офицер быстрее продвигается по службе, если он побывал в Сирии. «Несмотря на то, что это конфликт малой интенсивности, практика реальных боевых действий позволяет приобрести навыки и достоинства, которых не даёт ни один полигон, например, принятие решений в условиях значительного риска», — так объясняет Гольц мотивы Министерства обороны. «Это, например, привело к отставке нескольких генералов, которые не справились в Сирии. «Из-за их ошибок Пальмиру пришлось завоёвывать два раза», — объяснял эксперт.

Министерство обороны утверждает, что по полям битв гражданской войны прошло более 4 тысяч специалистов ракетных войск и артиллеристов, но также 86 процентов летчиков тактической авиации. «Я отношусь к этим данным с большой осторожностью. Например: более 1/3 россиской тактической авиации составляют самолеты МиГ, которые вообще не использовались в Сирии. Невозможно за такое короткое время переобучить так много летчиков для полетов на других самолетах, в этом случае Су, которые направлялись на Ближних Восток», — объясняет он.

Российские военные похвалились, что также в Сирии был протестирован 231 новый вид вооружений. «Подобное пренебрежение жизнью простых жителей не самый лучший стиль действий государства, которое хочет считаться супердержавой», — заявил еще два года тому назад командующий американских войск в Европе генерал Бен Ходжес, критикуя отношение России к Сирии в качестве полигона для тестирования оружия.

«Россия погрязла в Сирии», — подытожил в свою очередь советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. На это сразу же ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, словами о том, что неправильно говорить, что россияне где-то погрязли.

Однако всё больше карьера военных высшего ранга, как и всё больше государственных заказов для оборонных концернов связаны с войной в Сирии. Российская интервенция создала сильное лобби, которое за счет неё и живет, объясняет автор.

Еще в январе 2017 года Москва и Дамаск пописали договор, в соответствии с которым Россия сможет на протяжении 40 лет пользоваться авиационной базой в Хмеймиме, подчёркивает он.

«Война в Сирии довела Россию до границ возможного. Конечно Кремль хочет оставить там свои базы, но не хочет нести остальную финансовую нагрузку. У России нет денег. Страна находится в глубоком экономическом кризисе», — отметил немецкий эксперт по российским вопросам Стефан Майстер. Я думаю, что российская бурная дипломатическая активность в Европе показывает, что они хотели бы найти кого-то еще, кто — скажем так — будет нести расходы по возрождению Сирии», — заявил в свою очередь Джон Болтон.