Экс-глава МИД Польши: Россия — источник проблем, но Германия всё равно стремится вести с ней дела

Россия долгие годы делает деловые предложения Западу, предлагая дешёвое сырьё в обмен на западные технологии и инвестиции, пишет в своей статье на портале Onet экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. Но, по его мнению, цель Москвы – вовсе не мирное сосуществование, а реализация державных амбиций. В Европе, в том числе в Германии, знают, что Россия лишь создаёт проблемы, а не помогает решать их, но всё равно стремятся вести с ней дела, сетует польский дипломат.

«Способствует ли флирт Берлина с Москвой поиску компромиссных решений для всего ЕС и НАТО или у немецких политиков другие цели? Стоит напомнить госпоже канцлеру, что в 2006 году она обязалась в случае поездки в Москву или из Москвы остановится в Варшаве, чтобы объяснить мотивы и результаты таких встреч», — пишет на портале Onet бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

В прошлую субботу президент Путин в первый раз посетил Германию со времен «аннексии Крыма» и начала войны в украинском Донбассе. Ожидалось, что во время переговоров с Меркель будут рассмотрены сирийские проблемы, реализация минского процесса и будущее газопровода «Северный поток-2», и из официальных заявлений по встрече было понятно, что в трехчасовом разговоре действительно были затронуты эти темы. Но Путин не привез никаких новостей о прогрессе в реализации минского процесса. Он, конечно, предложил поддержку для мирных решений в Сирии, что в свою очередь позволило бы вернуться значительной группе беженцев, находящихся на территории Германии, объясняет дипломат.

«Это предложение должно было компенсировать отсутствие прогресса в украинском конфликте», — уверяет автор. Нормандский формат и минский процесс затормозили эскалацию конфликта, но и не принесли урегулирования. В этом плане страдает престиж немецкой дипломатии. «Из-за нежелания американской дипломатии ещё больше вовлекаться в решение сирийского конфликта нельзя исключить, что Германия поддастся искушению включиться в этот процесс, чтобы снизить наплыв эмигрантов и укрепить свою международную позицию», — считает Ващиковский.

Многое указывает на то, что разговор касался главным образом газопровода «Северный поток-2». Его участники публично подчёркивали, что газопровод является проектом чисто коммерческим, без геополитических аспектов, которые не повлияют на энергетическую безопасность Украины. «У Польши нет оснований верить в эти утверждения. По очевидным причинам встреча немцев с россиянами вызывает в Польше обоснованную заинтересованность. После встречи появились даже обвинения в дипломатической измене. В более умеренных высказываниях увидели лишь политическую ошибку Берлина», — рассказывает Ващиковский.

Встреча Меркель и Путина прошла в определенном политическом контексте. Во-первых, оба государства проявляют растущие амбиции обрести более значительную международную роль. Во-вторых, они стараются использовать в своих целях нестандартное поведение президента Трампа на международной арене, который, с одной стороны, требует от партнеров решительных действий, а с другой — отходит в тень в определённых вопросах, предоставляя возможность проявить себя другим государствам, объясняет польский дипломат.

«Амбиции и действия Путина однозначно прозрачны. При помощи раскола солидарности Запада, он хочет вернуть державную позицию России, которая была у СССР. Он также хочет дискредитировать международные институты таким образом, чтобы решения принимались небольшой неформальной группой государств, напоминающей «концерт держав» XIX века», — подчеркивает Ващиковский.

Долгие годы российские политики делают определеные предложения группе западных государств. Политиков и бизнес-сферу они искушают доступом к дешевому сырью и российскому рынку взамен на инвестиции и западные технологии. Но цель этой политики вовсе не в том, чтобы создать порядок, основанный на общих ценностях, нормах, стандартах и действующих международных институтах, утверждает автор статьи.

«Тогда почему, зная о российских амбициях, западные политики так легко поддаются на искушения Путина? Почему забывают о трагедиях Чечни, Грузии, нелегальной аннексии Крыма, агрессии в Донбасе, о Скрипале? Почему, несмотря на этот плохой опыт, многие западные политики продолжают верить, что только с Россией можно решить международные кризисы, хотя хорошо знают, что многие эти проблемы создает именно Россия? Почему они участвуют в вечеринках по случаю Чемпионата мира, танцуют с Путиным на своей свадьбе и приглашают его на дружеский бокал вина в неформальной атмосфере Брандербургского дворца? И почему эта вера в Россию проявляется в таком масштабе в Германии?», — недоумевает Витольд Ващиковский.