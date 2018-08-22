RP: конфликт между США и Германией «открывает двери» России и закрывает Украине

Именно политика американского президента толкает в объятия Владимира Путина Ангелу Меркель, которая своей решимостью завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» ставит под сомнение три года жесткой политики Германии в отношении Кремля, пишет Енджей Билецкий. В издании Rzeczpospolita он предупреждает, что это может оказаться решающим ударом по украинскому суверенитету и нанести ущерб польским государственным интересам.

«Нашей стране все сложнее будет сохранить нейтралитет в нарастающем конфликте между самым важным экономическим и политическим партнёром в Евросоюзе — Германией и гарантом безопасности против России — Соединенными Штатами», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.



Никакое решение здесь не будет хорошим, добавляет он, потому что торговая война, которую объявил Берлину Дональд Трамп, может легко ударить рикошетом по польской экономике. Она в значительной степени базируется на поставках компонентов для немецких концернов, экспортирующих в Америку свою продукцию, в особенности автомобили, объясняет автор.



«Это именно политика американского президента в значительной степени толкает Ангелу Меркель в объятия Владимира Путина», — подчеркивает он. Решимость канцлера завершить строительство «Северного потока — 2» приводит к тому, что её политика также противоречит государственным интересам Польши. «Она ставит под сомнение три года жесткой политики Германии в отношении Кремля, благодаря которым удалось сохранить санкции ЕС после аннексии Крыма. Это может оказаться решающим ударом по украинскому суверенитету», — предупреждает он.



После Второй мировой войны европейская интеграция стала возможной, потому что её хотела Америка. Сейчас неизвестно, как ЕС переживёт нарастающий конфликт между Вашингтоном и Берлином. Уже видно, что у Европы серьёзные проблемы. В субботу во время встречи Меркель — Путин в Мезеберге оказалось, что для Германии значительно более эффективным партнером в решении миграционного кризиса может быть не ЕС, а Россия. Но вместе с тем немецкий канцлер, которая столько раз призывала другие страны во имя европейской солидарности принять беженцев, сама отбросила европейскую солидарность, когда дошло до энергетических интересов Кремля, объясняет автор.



«Три года как Польша, частично по собственной вине, состоит в остром конфликте с Брюсселем и некоторыми странами «старого» Евросоюза, в частности из-за проблемы верховенства права. Сейчас нашей дипломатии будет нелегко. Первым испытанием для нее может вскоре оказаться отношение Варшавы к санкциям за участие в строительстве «Северного потока — 2», которые может ввести Америка против немецких компаний, и каждая ошибка может дорого стоить нашей стране», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.