RP: встречей с Меркель Путин окончательно закрыл «посткрымский» период

Владимир Путин пять лет ждал двухсторонней встречи с лидером ведущей страны EC Ангелой Меркель. В итоге приглашение в Мезеберг стало для Москвы знаком окончательного перелома в изоляции, наступившей после «аннексии Крыма». А катализатором сближения с Берлином стало не безупречное поведение России, а действия Дональда Трампа, пишет Rzeczpospolita.

Быстрое строительство «Северного потока-2» должно увенчать потепление отношений Германии с Россией, в то время как США грозят санкциями, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

«Владимир Путин ждал этого пять лет. Столько прошло времени с его последней двухсторонней встречи с лидером главной страны EC — Германии. Приглашение в Мезеберг под Берлином — это для Москвы окончательный перелом в изоляции после аннексии Крыма и вхождения в Донбасс», — уверяет автор.

«Ангела Меркель решилась на такой шаг, не потому что Путин прекратил проводить агрессивную политику в отношении Украины или вмешиваться в политику стран ЕС, в том числе ФРГ. Катализатором сближения Москвы с Берлином становятся действия Дональда Трампа», — заявил изданию Марк Галеотти, известный знаток России.

Месяц тому назад на саммите НАТО в Брюсселе Трамп жёстко нападал на Меркель, обвиняя её в том, что по причине растущего импорта газа и проекта газопровода «Северный поток-2» она допустила зависимость Германии от России. Сегодня ФРГ покупает 40% углеводородов у «Газпрома», больше всех в ЕС. Новый балтийский газопровод этот импорт только увеличит. Но самое плохое заключается в том, что это позволит россиянам радикально ограничить транзит газа через Украину, что ослабит позицию Киева в схватке с Москвой, объясняет польский журналист.

Несмотря на призывы Америки, главного союзника Германии в НАТО, в Мезеберге Меркель согласилась с Путиным, что «Северный поток-2» будет запущен согласно плану в конце 2019 года. Тогда заканчивается контракт, который «Газпром» заключил с украинским «Нафтагазом» на транзит газа через Украину. «Кремль многократно использовал поставки газа, чтобы подчинить себе республики бывшего СССР», — подчеркивает Енджей Белецкий.

Вашингтон однако полон решимости не допустить возникновения нового газопровода. Поступает информация о том, что Белый дом согласовывает последние детали санкций, которые могли бы быть введены по отношению к концернам, участвующим в проекте «Северный поток-2», например в отношении немецкого «Wintershall», британско-голландского «Royal Dutch Shell» или французского «Engie». США еще не решили, будут ли распространяться штрафы в отношении банков, финансирующих этот проект, отмечает он.

Ограничения могут быть введены уже через несколько недель, но решение еще не принято. Трамп может рассчитывать на поддержку Конгресса, который ещё в прошлом году дал ему полномочия ввести по отношению к консорциуму «Северный поток-2» санкции в качестве реакции на вмешательство России в выборы в 2016 году.

Источники в Берлине уверяют однако, что санкции не остановят уже идущее полным ходом строительство газопровода. Германия считает, что за нажимом США стоят деловые интересы: желание продать в ЕС сжиженный газ.

В Мезеберге Меркель заявила, что Россия должна, начиная с 2019 года, часть газа, предназначенного Европе, поставлять через Украину. Но его количество не прозвучало А Путин предостерег, что транзит возможен только в том случае, если он будет для Москвы «коммерчески выгодным», отмечает в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.