Polskie Radio: с 2014 года ничего не изменилось — Россия не отступила ни на шаг

В то время как Европа порядком устала от Украины, Россия не собирается ослаблять давление на эту страну, заявил в беседе с Polskie Radio журналист Збигнев Парафианович. При этом польский эксперт подчеркнул, что всё больше европейских политиков симпатизируют Владимиру Путину, закрывая глаза на любые противоречия.

«С 2014 года ничего не изменилось. Путин не отступил ни на шаг, более того, он это давление на Украину только увеличивает», — заявил в интервью Polskie Radio эксперт и журналист Збигнев Парафианович.

«Несмотря на то, что отношения России со странами Европейского союза напряжены, политические элиты многих государств успели забыть о противоречиях, связанных с аннексией Крыма, ситуацией в Донбассе или покушением на Сергея Скрипаля. Оказывается, что в Европейском союзе Владимир Путин может рассчитывать на своих союзников», — добавил он.

Эксперт перечислил страны, в которых имеющие вес политики позиционируют себя в качестве пророссийских. Это, например, Венгрия, Австрия или Франция. «Пока что президент Эммануэль Макрон не сделал ни одного однозначно пророссийского жеста, но мы видели его во время чемпионата. Тогда было видно химию между ним и Путиным. Более того, второй политической силой во Франции является партия Марин Ле Пен, которая финансово связана с Россией», — отметил журналист и добавил, что в Европе можно почувствовать «усталость от Украины».

В последнее время Владимир Путин встретился с главами правительств Австрии и Германии. Во время первого визита он гостил на свадьбе главы австрийкой дипломатии, вызвавшей множество споров. В свою очередь на встречу с канцлером Ангелой Меркель он опоздал на полчаса, что является для президента России типичным, когда он хочет «дать пощечину» во время дипломатического визита. «Я не верю в то, что Германия этого не понимает. Они знают Россию, у них много аналитиков, на протяжении многих лет они совершают сделки с россиянами. Они знают, что это контрпродуктивно и не вызывает уважения», — подытожил журналист.