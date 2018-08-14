TVN24: «пророссийский настрой» в Европе повлиял и на Польшу, но о перезагрузке с Москвой говорить рано«»

«Пророссийская атмосфера», установившаяся в ряде стран Восточной Европы, похоже, начала влиять и на Польшу, пишет польский политик Павел Коваль. Отец нынешнего польского премьера то и дело выступает с пророссийскими заявлениями. Однако встречного движения со стороны России пока не наблюдается. Важным сигналом к нормализации отношений мог бы стать возврат Москвой обломков президентского самолёта.

Следует серьезно относиться к «пророссийским» высказываниям польского политика Корнеля Моравецкого, который по совместительству является отцом нынешнего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, потому что для них в Европе появилась соответствующая «погода», пишет на портале TVN24 польский политик и эксперт Павел Коваль.

Он предлагает посмотреть на «вышеградскую группу», в состав которой входит Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Президент Чехии Милош Земан несомненно предстает в роли пророссийского политика, также как и многие официальные лица Словакии. А последняя речь главы правительства Венгрии Виктора Орбана в Трансильвании была очередным примером декларации, помогающей России проводить политику в регионе, продолжает автор. Орбан заявил, что Украина погружается в долговую кабалу, и потому не представляет её ни в составе НАТО, ни в ЕС.

При этом венгерский лидер обратил внимание на то, что Европейский союз сегодня ведет примитивную политику в отношении России: политику, опирающуюся на санкции и угрозы безопасности. По его мнению, страны ЕС должны вернуться к торговым отношениям с Россией, а Польша и Прибалтика пусть получают дополнительные гарантии от ЕС и НАТО. Получается, говорит польский эксперт Коваль, что Будапешт, по сути, растиражировал заявления российской пропаганды об Украине, и это вызывает беспокойство.

В связи с этим, по словам автора статьи, весьма важно оценить, как в такой ситуации поведёт себя Польша. «Нет сомнения в том, что Россия отдаёт себе отчёт в том, что с её стороны достаточно одного жеста, чтобы в Польше создалась политическая группа, готовая к перезагрузке отношений на любых условиях. Россияне знают, что у поляков есть комплекс на почве России и с 19 века в Варшаве практически всегда ждёт жеста Кремля некая команда «магических реалистов», готовых построить на этом жесте рассказ о том, как изменилась Россия и вводить поляков в заблуждение вопреки опыту, фактам и логике», — рассказывает эксперт.

Однако предложение из Варшавы может быть отклонено, — добавляет он. Такого рода жест невыгоден России. Более того, лакмусовой бумажкой станет вопрос возвращения обломков президентского самолёта. Россияне знают, что сегодня не может быть и речи о смене курса политики польского правительства без решения этого вопроса. Следовательно, если они вдруг отдадут обломки Ту-154, то это будет знак того, что они ожидают предложения из Польши о перезагрузке отношений. Возможно, тогда на роль доверенного посредника выдвинется премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркивает автор.

Стратеги в Кремле, если и задумываются над тем, как вернуться к старым порядкам в Европе, безусловно, считают главным критерием ослабление ЕС и НАТО. И это не случайно. Сегодня именно эти две организации западного мира реально делают невозможным возврат России в регион, полный этнических, трансграничных и политических споров, в которые Москва могла бы бесконечно вмешиваться и разыгрывать свою карту, объясняет он.





«С польско-российскими отношениями дело обстоит также как в старом анекдоте: с кем граничит Россия. Ответ: с кем она хочет. Можно спросить: с кем у России хорошие отношения? Ответ: с кем она хочет. Многое указывает на то, что и на этот раз Россия не решится на официальную перезагрузку отношений с Польшей. Политика Дональда Трампа, которая могла бы открыть двери к этой перезагрузке, не является пророссийской, она просто шаткая», — резюмирует на портале TVN24 польский политик и эксперт Павел Коваль.