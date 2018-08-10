WPolityce: подход Орбана к безопасности Европы опасен для Польши

Идея премьер-министра Венгрии изменить политику отдельных стран ЕС в отношении России в зависимости от угрозы, исходящей от неё, опасна для Польши, ведь в истории было много случаев, когда безопасность разных стран продавали за чьи-то интересы, считает польский публицист Гжегож Гурны. В статье на портале wРolitycе он объясняет, что сила трансатлантического сообщества всегда состояла в единстве в отношении внешних угроз, которое Виктор Орбан пытается пошатнуть.

«С моей точки зрения, ЕС проводит, прошу прощения, примитивную политику по отношению к России, утверждая, что Россия представляет собой угрозу», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что большинство стран ЕС, включая Венгрию и Словакию, не чувствуют опасности, которая якобы исходит от России, за исключением Балтийских стран и Польши.

В связи с этим Прибалтика и Польша не могут проводить политику, подобную той, которую ведут иные страны, а позиция Варшавы в отношении Москвы должна быть отличной от позиции Будапешта. Поэтому, по мнению Орбана, страны, находящиеся под особой угрозой России, должны иметь дополнительные, супермощные гарантии безопасности. По мнению польского публициста Гжегожа Гурны, венгерский премьер неправ.

«Премьер-министр Венгрии, однако, ошибается, утверждая, что опасной Москву видят лишь Польша, Литва, Латвия и Эстония. Таких стран в ЕС больше — к примеру, Рымуния или Швеция. Такие страны также есть и вне ЕС — взять хотя бы Украину, Грузию или Молдавию», — пишет Гурны в своей статье для портала wРolitycе.

«Государство, которым правит бывший полковник КГБ, угрозой также признают Соединённые Штаты», — добавляет он. После саммита Трамп — Путин в Хельсинки Госдепартамент США решил ввести ещё более болезненные санкции в отношении России. Если Орбан считает политику санкций в отношении Москвы примитивной, то в последние дни администрация Трампа оказалась в своих действиях ещё более примитивной, уверяет он.

«Россия показала себя — особенно после принятия власти Владимиром Путиным — агрессивным государством», — подчёркивает публицист. Об этом свидетельствуют вооружённые действия в Грузии и на Украине, кибератаки против Эстонии, вмешательство в избирательные кампании в других странах или покушения, совершённые на территории стран — членов НАТО. Так это видят в Вашингтоне, Лондоне, Стокгольме или Бухаресте, а не только в Таллине или в Варшаве, отмечает он.

Сила трансатлантического сообщества всегда состояла в единстве по отношению к внешним угрозам, отмечает польский публицист. Поэтому идея, чтобы ЕС и НАТО проводили в отношении России двойственную политику, опасна для Польши, предупреждает автор статьи. В соответствии с видением, представленным Орбаном, с одной стороны были бы Балтийские страны и Польша, считающие Россию опасной, а с другой — вся остальная Европа, которая не видит такой угрозы.

«Это естественным образом приведёт к маргинализации позиции первой группы. Вопрос нашей безопасности отделился от интересов остальной части континента», — объясняет Гурны.

«Слишком много было в истории случаев, когда безопасность разных стран продавали за чьи-то интересы, чтобы мы могли спокойно на это смотреть», — добавляет он.

«Сложно спорить с Орбаном, когда он определяет интерес Венгрии иначе, нежели интерес Польши, — это его право. Но когда он определяет интерес всего европейского сообщества, к которому также принадлежит Польша, иначе, чем определяем мы, мы не должны молчать», — резюмирует на портале wРolityce польский публицист Гжегож Гурны.