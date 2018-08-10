Американский историк: Путин стремится предстать на Западе в роли защитника европейских ценностей

Владимир Путин на протяжении многих лет создавал себе имидж защитника европейских ценностей, утерянных на Западе, считает американский историк Тимоти Снайдер. Его усилия дали плоды: всё большее число людей верит российской пропаганде. Впрочем, у Запада есть шанс победить, но только если он примет этот вызов со всей серьёзностью, считает Снайдер.

«Когда Путин стал президентом во второй раз, он уже выполнял миссию. Он знал, что он не будет заниматься политикой в прежнем смысле этого слова, а станет во главе государства-цивилизации. С этого момента он уже не хотел говорить о прошлом с Европой, потому что начал воспринимать историю как череду атак Запада на Россию», — считает американский историк Тимоти Снайдер.

В интервью Onet он выразил уверенность в том, что западные политики не ожидали новой российской политики, направленной на дестабилизацию Европы. «Людям Запада всегда казалось, что они первые. Я считаю, что уже десятилетие дело обстоит иным образом. Это Россия первая попала в место, где политика выглядит совершенно иначе», — объясняет Снайдер.

По мнению историка, Путин уже несколько лет сознательно меняет нарратив, создавая свой имидж защитника европейских ценностей. «Именно это осознанно повторяет пропаганда Кремля: «Конечно, у нас в России есть проблемы, но они есть и у других стран — но только у нас есть ценности», — добавляет он.

По мнению профессора, Кремль также стоит за ростом поддержки популистов во всём мире. «Президент Трамп является примером российского влияния... Однако России не нужно, чтобы всё было настолько очевидно. Достаточно того, что процессу русификации подвергается внутренняя политика страны. В Польше, ясное дело, так и происходит», — уверен исследователь.

Согласно словам Снайдера, Запад под влиянием кремлёвской политики дезинформации пренебрёг как киевским «майданом», так и российским вторжением на Украину. «В Кремле осознали, что, если украинцы сблизятся с ЕС, россияне также посчитают это возможным... Но на Западе мало кто понимал, какова ставка в этой игре. Украинский вопрос на протяжении долгого времени считали маргинальным», — уверяет историк. «К сожалению, европейцев, так же как и американцев, затянула российская пропаганда... К британским левым поступали сообщения, что украинцы — это нацисты. Французским крайне правым сообщалось, что само существование Украины является проявлением еврейской теории заговора», — отмечает Снайдер.

По мнению американского историка, западные страны должны делать выводы из прошлого. «Если Польша, ЕС, Америка воспримут настоящий момент как вызов, хороший случай, чтобы задуматься и провести реформы, может оказаться, что они сильнее России. Шанс Запада состоит в том, что он умеет учиться на своём опыте», — подводит итог Тимоти Снайдер.

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