Недавние заявления политика Корнеля Моравецкого по поводу необходимости сближения с Москвой вызвали беспокойство у журналиста издания Gazeta Wyborcza. Объясняется это тем, что известный в Польше диссидент и активист Моравецкий — родной отец нынешнего премьер-министра Польши.

«Слова, которые в последнее время звучали во многих интервью из уст сенатора Корнеля Моравецкого, бьют по польским национальным интересам и отношениям со свободной Украиной. Однако они не встретили никакой реакции со стороны правящего лагеря», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Роман Имельский.

«Я хотел бы просить президента Путина, если у нас происходят какие-то перемены, выборы, чтобы он обратил на это внимание и совершил жест открытости в отношении поляков».

«Польша, по моему мнению, является таким очевидным мостом на восток для Западной Европы и очевидным мостом на запад для России. И это настолько важное соединение, намного важнее проекта «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это духовное и цивилизационное соединение».

«Возможно, польский президент должен перехватить инициативу и обсудить с Путиным возможность проведения честного референдума в Крыму?»

«Россия не проводит агрессивной политики [на Восточной Украине]. Это своего рода гражданская война. Столкновение интересов».

«Крым был перехвачен россиянами без борьбы. Украинская армия перешла на сторону Москвы. Жители Крыма выразили свою волю на референдуме... По моему мнению, он был проведён демократическим путём».

«В Польше большинство СМИ настраивает общество против России. Это хорошо? Нет, это должно измениться».

Все эти высказывания прозвучали в последние недели во многих его интервью в Польше и России, но остались без реакции правительства, напоминает автор.

Конечно, и сама правящая партия ПИС начала своё правление с поворота на восток. «И я здесь говорю не о демократических стандартах, а лишь о заискивании перед диктатором Белоруссии Александром Лукашенко», — подчёркивает журналист. После визита в Минск спикер сената назвал его «тёплым человеком». Более того, во время пребывания в столице Белоруссии тогдашний вице-премьер Матеуш Моравецкий призывал местные компании инвестировать в Польшу и хвастался, что белорусские власти открыты к польским инвестициям. «Получается, что Лукашенко — это вассал Москвы, и игра с ним означает фактически заключение сделки с Владимиром Путиным», — добавляет он.

Ко всему этому добавляется усиление конфликта между правительством ПИС и Украиной по вопросам истории и укрепление союза с Венгрией. А премьер-министр Виктор Орбан не только разделяет с Путиным общие интересы, но и уже открыто призывает к отказу от санкций в отношении Москвы и к тому, чтобы договориться с Кремлём и бросить Украину на произвол судьбы.

«Я не знаю, насколько глава правительства разделяет взгляды своего отца. Однако я был бы более спокоен, если бы после трёхкратного прошения, направленного в Кремль, Матеуш Моравецкий публично заявил, что Варшава не хочет следовать путём Будапешта», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Роман Имельский.

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