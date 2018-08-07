RP: в Грузии Россия показала, что война это инструмент реализации неоимперской политики

Россия понимает, что для того, чтобы покончить с мечтой какой-либо страны о присоединении к миру Запада, НАТО или ЕС вовсе не нужно завоевывать столицу и вывешивать российский флаг на президентском дворце. Достаточно лишь оккупировать провинциальные земли страны, что Россия уже сделала в Грузии и на Украине, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.
«Десять лет тому назад Россия показала Западу в Грузии, что войну она воспринимает как инструмент реализации своей неоимперской политики. Но Запад не хотел принять это к сведению. Из войны, в которую Кремль втянул эту маленькую кавказскую страну, он не извлёк никакого урока», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.
Грузия пережила кибератаки на свои правительственные страницы, наблюдала тысячи российских солдат у своей границы, а также провокации пророссийских сепаратистов. И в итоге в тоннель, соединяющий расположенную в России Северную Осетию с Южной Осетией, принадлежащей Грузии, но находящийся по контролем сепаратистов, въехали танки и автомобили, набитые российскими солдатами. «Грузия уже была вовлечена в войну», — напоминает он.
7 августа 2008 года в 23:35 её президент Михаил Саакашвили издал приказ об атаке столицы сепаратистов Цхинвали, которая находится на расстоянии нескольких десятков километров от упомянутого туннеля. Там всё находится близко друг к другу. Двое суток спустя пришёл черёд опасений для грузинской столицы. «Я помню эту тишину в Тбилиси, это ночное прислушивание к тому не подъезжают ли российские танки, чтобы направиться к президентскому дворцу», — вспоминает автор. Но они не появились в Тбилиси.
«Завоевание столиц, вывешивание российских флагов на президентских дворцах вовсе не нужно. Для того, чтобы держать другие страны в узде достаточно оккупировать их провинции. Это может уничтожить мечты о присоединении к миру Запада, НАТО или ЕС», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.
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