Грузинский президент пообещал пойти мирным путём и открыл учения со странами НАТО

Грузинский президент Георгий Маргвелашвили пообещал восстановить территориальную целостность Грузии мирным путём. Как передаёт Euronews, такое заявление грузинский лидер сделал на открытии масштабных военных учений с участием стран НАТО.

Восстановить территориальную целостность Грузии мирным путём — такое обещание дал грузинский президент Георгий Маргвелашвили, открывая масштабные военные учения с участием стран НАТО. Три тысячи военнослужащих из 13 стран — членов и партнёров альянса тренируются на бывшей российской военной базе Вазиани.

ДЖОЗЕФ ЛИНГЕЛ, генерал армии США: Перед нами три задачи. Первая — это готовность сил. Нужно сделать так, чтобы наши военные были боеспособны, чтобы они были лучше подготовлены и лучше выполняли свою работу в военном смысле. Их также нужно больше интегрировать с военными силами из других стран-партнёров. Я полагаю, что последующие две недели учений дадут нам эту возможность и укрепят наши военные подразделения. Это важно.

Среди участников — США, Великобритания, Франция, балтийские страны, Азербайджан, Армения, а также Украина. Главная цель — приблизить армии государств — нечленов НАТО к военным стандартам Североатлантического альянса.

В эти же дни российская армия проводит собственные учения на Северном Кавказе вблизи грузинской границы. Манёвры начались за несколько дней до 10-летней годовщины войны России и Грузии.

В августе 2008 года между двумя странами произошёл вооружённый конфликт. Грузинская армия обстреляла столицу Южной Осетии, пытаясь взять регион под контроль.

В ответ Москва направила военные силы, а позже официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Запад не согласился с позицией Москвы.

В июне Европарламент принял резолюцию в поддержку Грузии, осуждающую, цитата, «российскую агрессию и оккупацию», и поддержал территориальную целостность и суверенитет страны.

Дата выхода в эфир 03 августа 2018 года.