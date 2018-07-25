Telepolis: конфликт в Донбассе мешает НАТО принять Украину в свои ряды

Военная поддержка США Украины и новый закон Киева о подготовке страны к «евроатлантической интеграции» указывают на стремление НАТО к дальнейшему расширению на восток, отмечает Telepolis. Кремль не намерен терпеть «агрессивных шагов» НАТО на Украине и в Грузии, однако по-прежнему неясно, что предпримет Москва, если Киев и Тбилиси станут членами альянса, добавляет издание.

В прошлую пятницу Пентагон сообщил, что Украина получит от США $200 млн в рамках «сотрудничества в сфере безопасности», пишет журналист Telepolis Флориан Рётцер. Эти средства пойдут на оснащение, обучение и консультации по укреплению обороноспособности украинских войск, заявили в Пентагоне.

Как отмечает автор, с 2014 года США вложили в поддержку украинского «сектора безопасности» более миллиарда долларов. Речь при этом идёт якобы не об оружии, а о системах командования, разведки, коммуникаций и о медицинском оснащении. В мае Пентагон впервые направил на Украину «смертельное оружие» в виде противотанковых ракет Javelin. По данным СМИ, Дональд Трамп сумел заключить сделку с Киевом, предложив оружие в обмен на прекращение участия Украины в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера против бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта.

Сообщение Пентагона указывает на то, что с помощью нового закона о национальной безопасности Украина создала предпосылки для того, чтобы «связать архитектуру национальной безопасности с евроатлантическими принципами», отмечает Рётцер. Таким образом, украинская армия готовится к вступлению в НАТО, и сотрудники альянса, Пентагона и чиновники ЕС приняли участие в написании текста закона. По словам Петра Порошенко, закон станет «решающим шагом к нашей европейской и евроатлантической интеграции». Весь сектор безопасности сможет следовать критериям, необходимым для членства в ЕС.

Владимир Путин выступил с предостережением о расширении НАТО, открыто назвав при этом Украину и Грузию. По словам российского лидера, безопасность в Европе необходимо создавать путём сотрудничества и восстановления доверия, а не путём строительства новых баз и военной инфраструктуры НАТО вблизи границ России, как это происходит сейчас. На подобные агрессивные шаги, которые представляют собой прямую угрозу России, будет дан соответствующий ответ, подчеркнул Путин.

НАТО действительно стремится к расширению после принятия в альянс Черногории в 2017 году. Речь при этом идёт о Боснии и Герцеговине, Грузии, Македонии, Украине, Сербии, Молдавии, а также Швеции, Финляндии и Ирландии. «В то время как на Украине из-за затянувшегося конфликта в Донбассе процесс затягивается... НАТО охотно бы приняло наконец Грузию», — отмечает Рётцер. Путин дал понять, что Россия не будет терпеть никаких дальнейших шагов в Грузии и на Украине, однако остаётся неясным, что именно Москва сделает, если НАТО примет решение о приёме этих стран. «Беспомощность видна, например, в конфликте между Россией и Грецией из-за возможного вступления Македонии в НАТО. Россия злит многолетнего члена НАТО, однако она не может ничего добиться», — резюмирует автор Telepolis.