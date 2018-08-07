SR: спустя десять лет в Грузии предпочитают не вспоминать о войне с Россией

С начала операции России по принуждению Грузии к миру прошло уже десять лет, и отношения между Москвой и Тбилиси наладились — по крайней мере в области туризма и торговли, передаёт Sveriges Radio. Тем не менее, как отмечает радиоканал, несмотря на крайне гостеприимное отношение к россиянам, грузины стараются не поднимать в разговоре с ними эту тему.

«Еда здесь вкусная, люди гостеприимные, здесь красиво, мне нравится», — рассказывает Sveriges Radio приехавший в Грузию из города на юге России Андрей Ванюрин. В Грузии он бывал много раз, но в этом году он взял с собой детей.

Они стоят на Мосту мира через Куру — реку, текущую через Тбилиси. У Андрея Ванюрина довольно туманное представление о войне, которая разразилась в этих краях ровно десять лет назад.

«Ничего особо интересного не говорили, просто что была агрессия, и мы типа защищались», — вспоминает он.

Война началась в ночь с 7 на 8 августа, когда грузинские военные напали на столицу Южной Осетии. Эта атака стала кульминацией крайне напряжённых отношений и «военных провокаций». Южная Осетия на протяжении долгого времени сближалась с Россией, а многие жители республики получили российские паспорта. России же в свою очередь не нравилось, что Грузия поставила перед собой цель — вступление в НАТО.

Россия ответила на атаку Грузии вводом войск сначала в Южную Осетию, а затем и в Грузию. С помощью ЕС удалось достичь перемирия, и меньше, чем через неделю, война была окончена. Вскоре Южная Осетия и Абхазия — вторая республика, ранее входившая в состав Грузии, — объявили о своей независимости. Их признали только Россия и несколько других стран. В сентябре 2008 года Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения.

«На практике Россия продолжает аннексию этих областей», — заявила министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

По её словам, то, чем занималась Россия в последние годы, ранее казалось немыслимым. «В 2008 году была война здесь, в 2014 году случилась Украина, затем был Ближний Восток, а теперь США обвиняют Россию в попытках оказать влияние на американские президентские выборы», — вспоминает она.

Однако, замечает Sveriges Radio, отношения между Россией и Грузией стали лучше — во всяком случае в области торговли и экономики. В 2013 году между странами возобновилось автомобильное сообщение, а в 2014 году — авиационное. Россия сняла ограничения на импорт грузинских вин, вод и сельхозпродукции. Тбилиси в свою очередь отменил визы для россиян. В прошлом году эту страну посетило более миллиона граждан этой страны.

«Таким образом мы с грузинской стороны показываем, что мы не стремимся ни к какой конфронтации», — подчеркнула Цихелашвили, добавив, однако, что президенту России Владимиру Путину здесь рады не будут.

Кетеван Цихелашвили представляет правящую партию «Грузинская мечта», основанную миллиардером Бидзиной Иванишвили. Оппозиция обвиняет его и его партию в проведении слишком дружественного и мягкого к России политического курса. По мнению исследователя Давида Баташвили, в этом есть доля правды.

«Возможно, они не хотят раздражать Россию, но эта линия неэффективна, — отметил он. — Цели России здесь и в других постсоветских странах абсолютно несовместимы с нашими».

В качестве примера дружественной политики в отношении России Баташвили приводит готовность бывшего грузинского премьер-министра вести прямой диалог с абхазцами и осетинами, что критики истолковали как намерение начать переговоры с «поддерживаемыми Россией» правительствами республик. Кроме того, эксперт утверждает, что Москва через различные каналы «пытается оказать влияние на грузинское население» и подтолкнуть его к более дружественному отношению к России.

В разговоре неподалёку от Моста мира Алекс Бежанишвили, который работает в туристическом секторе, отметил, что россиян в Тбилиси встречают более чем радушно.

«Мы показываем им все хорошие места Грузии. Они как братья и сёстры, — пояснил он. — Для нас гость — это самое святое и хорошее, мы гостей никогда не обидим».

Поэтому, по словам Бежанишвили, он бы никогда не стал поднимать тему войны десятилетней давности в разговоре с россиянами. «Всё равно проиграли (войну. — ИноТВ). Наша территория теперь у них. Но мы это с туристами никогда не обсуждаем», — подытожил он.